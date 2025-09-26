Semaforización en la esquina de Eva Perón y Azopardo

La comuna capitalina inauguró un nuevo sistema de semaforización en la intersección de avenida Eva Perón y Azopardo, del barrio San Pedrito, una zona que por años representó un punto crítico en materia de seguridad vial y tránsito, debido a la convergencia de calles y al importante flujo de peatones y vehículos.

El intendente Raúl Jorge destacó la transformación del sector. "Poder venir a este lugar, donde algunos años antes teníamos la avenida Eva Perón totalmente de tierra, pudimos abrir la avenida Azopardo, pero una intersección de siete esquinas donde prácticamente se hacía imposible para gente de avanzada edad cruzar las calles, donde hay muchos locales comerciales, y existía la necesidad de que brindemos seguridad a nuestros niños y a toda la gente de distintas edades que necesita justamente un ordenamiento como este", resaltó.

El jefe comunal explicó además que este avance representa un cambio de calidad en la gestión de la movilidad urbana. "Es la primera esquina donde los peatones podrán, a través de botones, pedir el paso y esperar justamente un paso seguro. Así que estamos muy conformes con todo lo que venimos haciendo y seguimos los requerimientos donde estamos entrando en semaforizaciones cada vez más inteligentes y completas", agregó.

Conflictiva esquina

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, remarcó la complejidad del desafío resuelto: "Es una de las esquinas más conflictivas que tenía la ciudad. Veníamos trabajando mucho con el equipo de la Dirección de Tránsito y Transporte viendo cómo le podíamos encontrar la solución. Hubo que generar cambios de dirección en cuanto al sentido de circulación de las calles porque convergían siete flujos de transitabilidad, y era muy complejo, pero pudimos encontrarle la solución. Eso significó brindarle esta esquina semaforizada a todos los vecinos con mayor seguridad, tanto en la circulación vehicular pero fundamentalmente en lo que es el flujo y la transitabilidad peatonal", apuntó.

El secretario añadió que la obra también tendrá un impacto positivo en la accesibilidad del transporte: "Va a permitir que mucha de la gente que vive en este barrio, personas mayores, puedan hacer uso de los cruces en forma segura y también significó el reordenamiento del tránsito en diversas arterias y va a permitir que las unidades del transporte urbano de pasajeros se adentren un poquito más en el barrio, permitiendo una accesibilidad al transporte público en forma mucho más directa y mucho más segura", expresó.

Obra muy pedida

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, puso de relieve la importancia de esta obra para los barrios aledaños. "Estamos muy contentos, esto es un viejo pedido de los vecinos de 12 de Octubre, de San Pedrito, una arteria trascendente para lo que es la conexión de la ciudad, muy agradecidos, acompañando al intendente "Chuli" Jorge, por esta obra que se suma a las ya cientos de esquinas semaforizadas que tiene San Salvador de Jujuy", señaló.

Finalmente, Aguiar subrayó el progreso logrado en materia de ordenamiento vial en los últimos años: "Allá por el 2007, a mí me tocó ser director de Tránsito, y en ese momento teníamos solamente 30 esquinas semaforizadas, hoy ya estamos arriba de las 150, y creo que eso es un importante avance para la organización del tránsito en San Salvador de Jujuy, y por supuesto para la seguridad vial".