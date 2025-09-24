Anuncian construcción de un tercer ascensor urbano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio un paso clave hacia la construcción del tercer ascensor urbano de la ciudad, que se instalará entre la avenida Santibáñez y José Hernández, con conexión a las calles 3 de Febrero y Pastor, en el barrio Villa San Martín, tras la apertura de sobres del concurso de precios para la obra civil.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de siete meses e incluirá no solo la construcción de la torre y la pasarela, sino también la reparación y refacción de la escalera existente.

En la ocasión, el intendente Raúl Jorge destacó que la obra se enmarca "en un plan que no para; año a año seguimos integrando la Ciudad, que tiene fuertes desniveles, y mientras en otros lugares se utilizan ascensores para unir edificios, nosotros unimos barrios o sectores poblacionales importantes. Esta obra conectará todo Villa San Martín, beneficiando a personas con discapacidad, niños, adultos mayores y la comunidad en general".

Asimismo, resaltó que el ascensor "permitirá una comunicación directa con el sector del Hospital de Niños y la zona del Parque San Martín" y agregó: "Seguimos trabajando. Ya tenemos adquiridos los ascensores; ahora comienza la obra civil. La comisión se reunirá para adjudicarla de inmediato".

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, aclaró que el concurso de precios "hace referencia a la obra civil" y confirmó que "las máquinas de los ascensores ya fueron adquiridas y se encuentran en depósito, a la espera de la adjudicación de la obra".

El funcionario indicó que "se presentaron dos empresas locales" y precisó que "la obra será similar a la realizada en el barrio Belgrano, tanto estéticamente como constructivamente. La torre estará ubicada en avenida Santibáñez y José Hernández, y en la parte inferior llegará a calle 3 de Febrero y General Pastor, en Villa San Martín".

"Calculamos que la obra demandará siete meses de ejecución, incluyendo la torre y la pasarela que la conecta, así como la reparación de la escalera existente", agregó Montiel.

El funcionario detalló que, a diferencia del barrio Belgrano, "en este caso la escalera es independiente. Además, se realizarán obras complementarias por vía de administración, como mejoras en la zona de acceso sobre avenida Santibáñez, ensanche de veredas y pavimentación de una cuadra pendiente en calle 3 de Febrero, garantizando la seguridad de los peatones".

Finalmente, Montiel explicó que "la elección del lugar responde a que en la zona circula más del 90 % de los colectivos, y se encuentra cerca del hospital de Niños, hospital 'Pablo Soria', escuelas como Juanita Stevens y el Colegio del Salvador, el Colegio Martín Pescador, la Comisaría 44 y otras instituciones. La idea es brindar más servicios a los vecinos, facilitando la conexión con el centro de la Ciudad y entidades oficiales".

La apertura de los sobres se realizó en el Salón de los Intendentes del edificio "Dr. Raúl Alfonsín", con la presencia del intendente Raúl Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, el equipo técnico de Obras Públicas, el coordinador de Secretarías, Gustavo Muro, autoridades de Compras y Suministros y la fiscalización del escribano, Enrique Granara.