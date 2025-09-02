Taller de chacinados se destacó en el festejo de Abra Pampa

El Taller de elaboración de chacinados que implementa la Municipalidad de Abra Pampa junto a la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, vendió todo lo elaborado durante el desfile por el aniversario de la fundación de esa ciudad puneña.

El dictado que es parte del Centro de oficios y emprendedurismo coordinado por Daniel Zerda, se ejecuta en las oficinas que la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos - Codepo posee en esa comuna y al cual asisten numerosas mujeres emprendedoras.

Las capacitadoras y asistentes a las clases, se ubicaron cerca del palco oficial ofreciendo al público chorizos, mortadela y arrollado de llama, elaborados con excelente calidad y muy buen gusto, que los vecinos elogiaron y adquirieron todo a buen precio.

De esta manera, el taller recaudó dinero que permitirá adquirir los productos necesarios para continuar elaborando y ofreciendo a las ciudadanía, y las asistentes a las clases, perfeccionándose con el objetivo de generarse una fuente de trabajo propia.

El intendente Ariel Machaca, finalizado el desfile pasó a saludar a las asistentes al taller y adquirió los chorizos de llama que tanto gusta y recomienda a los vecinos consumirlo, ya que son mucho más saludables que los de carne de vaca y cerdo.