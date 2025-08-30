¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Palpalá

Hoy en Palpalá se hará el último "Sábado Estudiantil"

Habrá presentación de videoclips de los colegios, pasaje de candidatas a reina y duelo de hinchadas.

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00
ENTUSIASMO ESTUDIANTIL | SE PREVÉ UN ESTRUENDOSO DUELO DE HINCHADAS ESTA TARDE EN EL ESTADIO OLÍMPICO MUNICIPAL.

Hoy se realizará el último "Sábado Estudiantil" en Palpalá. Será a partir de las 14, en el Estadio Olímpico, en el que se vivirá una tarde a puro ritmo y diversión. Participarán los 11 establecimientos educativos de la jurisdicción, en un evento organizado por el Municipio siderúrgico que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola.

Desde el Ejecutivo municipal se dispuso un operativo de seguridad integral, garantizando un entorno seguro y protegido para todos los asistentes. Este despliegue incluye la colaboración entre Seguridad Ciudadana, Tránsito, Unidad Regional 8 de la Policía y el Same, afirmando una cobertura completa tanto dentro como fuera de las instalaciones del estadio.

La jornada promete una variedad de actividades emocionantes, incluyendo batucadas, la presentación de un videoclip, harán su pasada las candidatas a Representante del departamento Palpalá, como antesala a la elección principal, y un concurso de hinchadas. Estas actividades están diseñadas para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu festivo entre los estudiantes. Además, se informó que el ingreso para la decoración de las tribunas será de 8 a 12 y que la boletería se habilitará a partir de las 13, con entrada a precio accesible.

El Municipio también brindará a los estudiantes de los distintos colegios un espacio para la venta de productos y la recaudación de fondos, cruciales para financiar eventos futuros, fomentando así la autonomía y el espíritu emprendedor de los jóvenes.

Cabe resaltar que contará con la participación activa de diversas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Técnica 1 "General Savio", Colegio Sagrado Corazón, Colegio 1 "Domingo Faustino Sarmiento", Escuela de Comercio 2 "Doctor Manuel Belgrano", Bachillerato 22 "Héroes de Malvinas", Agrotécnica "El Brete", Secundario 5, Secundario de Artes 53, Fasta "San Alberto Magno", Colegio Modelo Palpalá y Centro de Día Óscar López.

Los organizadores recomendaron a los asistentes a no llevar perfumes, desodorantes, maquillajes ni objetos cortantes como tijeras ni trinchetas.

También se informó que las candidatas a Representante departamental estarán mañana en un parque de diversiones de la ciudad.

 

