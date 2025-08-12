Monterrico inauguró obras para los vecinos

Las obras de cordón cuneta y el nuevo alumbrado en barrio San Expedito de La Ovejería quedaron inauguradas de la mano del intendente de Monterrico, Luciano Moreira, que estuvo acompañado por el gobernador Carlos Sadir.

"Avanzamos con más obras que vienen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", resaltó el jefe comunal luego del tradicional corte de cinta junto al mandatario provincial.

"Estamos cumpliendo promesas realizadas para un año en el cual la situación económica es complicada, sin embargo, avanzamos con el programa municipal junto a los vecinos que confían en nuestra gestión y aportan, y el Gobierno de la provincia que nos envió las lámparas led completando así un trabajo muy bueno", dijo Moreira.

Paralelamente, el equipo de obras públicas de la municipalidad realizó el trabajo de recuperación de calle y enripiado mejorando así la transitabilidad.

Monterrico avanza y los cambios son notorios, ya que Luciano Moreira recordó que "desde el inicio del año venimos inaugurando obras como rutas nuevas, iluminación, ambulancia, Begup, enripiado, entre otras cosas", al tiempo que hizo un repaso sintético de su gestión que lleva año y medio con resultados concretos y contundentes.

Durante el acto, se hizo entrega de reconocimientos a los vecinos que no dudaron en sumarse a la propuesta del intendente para la concreción de la obra. "Monterrico sigue creciendo a lo largo y ancho de su extensa geografía y a paso firme con políticas en tiempos de total crisis económica mostrando que con gestión todo es posible", subrayó Moreira.

Por su parte, Carlos Sadir volvió a destacar y elogiar la gestión del intendente Moreira quien junto a losvecinos logra desarrollar obras en distintos puntos de la ciudad.

Sadir, además, concretó el anuncio más esperado: la extensión de red de agua y luz. Noticia que hizo explotar de alegría a los vecinos, ya que "son obras muy esperadas y que por muchos años llevan relegadas", destacó Sadir.

Acompañaron en la oportunidad todos los vecinos de barrio San Expedito, el diputado provincial, Federico Manente y la concejala, Macarena Anachuri, entre otros funcionarios locales.