Vivirán hoy su Cena Blanca 3.900 egresados de Capital

Llegó la gran noche para los 3.900 egresados de la Capital y algunas localidades vecinas que disfrutarán de la Cena Blanca 2025 en la Ciudad Cultural. Por la gran cantidad de participantes así como familiares, amigos y comunidad en general que quieran apreciar la pasarela previa recomiendan concurrir con la debida anticipación, además de evitar poner como punto de encuentro Anses porque habrá circulación vehicular sobre calle Curupaití, sugieren en cambio el sector posterior de la Ciudad de las Artes.

Los 62 colegios estarán divididos en dos grupos que avanzarán a la puerta de entrada por la avenida de los food trucks y la avenida paralela a Anses. La pasarela, exclusivamente entre graduados, tendrá a las 19.30 la primera convocatoria de instituciones y la segunda a las 20. Estiman que iniciará a las 20.

La pasarela por la avenida de los food trucks arrancará con 1) Colegio Del Salvador, 2) Escuela de Comercio Nº 2, 3) Santa Teresita, 4) Colegio N°3 "Éxodo Jujeño", 5) "Blaise Pascal", 6) Bachillerato N°2 "Jorge Villafañe", 7) Colegio Secundario N°6, 8) Bachillerato N°24 de Lozano, 9) "Olga Aredez", 10) Santa Bárbara, 11) Provincial de Comercio N°3, 12) ETP "Vargas Belmonte", 13) Emdei, 14) Centro Polivalente de Arte y 15) EET Nº 1 "Zegada", de la concentración de las 19.30.

Mientras que el listado de las 20.30 es con 16) Secundario N°1, 17) Escuela de Minas, 18) "Nueva Generación", 19) "Marina Vilte", 20) Colegio "Pablo Pizzurno", 21) Escuela Rural N°2, 22) Colegio Mayor Jujuy, 23) "Los Lapachos", 24) Secundario N°33, 25) Escuela Secundaria Rural N°3, 26) "Nuevo Horizonte", 27) Colegio "Remedios de Escalada", 28) "San Alberto Magno" de Río Blanco, 29) Polimodal N°3, 30) La Salle y 31) Bachillerato N°19 de Yala.

Frente a Anses

En tanto que por la pasarela de la avenida contigua a donde está ubicado Anses, a las 19.30 se congregarán 1) Escuela Normal, 2) Comercial N°1 "Casas", 3) Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante", 4) Colegio del Huerto, 5) Divino Redentor, 6) "José Hernández", 7) EET N° 2 "Salazar", 8) Secundario N° 2 "Rocha Solórzano", 9) Provincial de Artes N°1 "Medardo Pantoja", 10) Che Il, 11) Ipsel, 12) Colegio Secundario N°43, 13) "Martín Pescador", 14) Colegio N°2 "Armada Argentina" y 15) Escuela Provincial de Comercio N°1 "Ibarra".

Y la nómina de las 20.30 incluye a 16) Bachillerato N°6 "Islas Malvinas", 17) Bachillerato N°21, 18) Gianelli, 19) Secundario N°34, 20) Secundario N°39, 21) Secundario N°23 de Ocloyas, 22) "Jean Piaget", 23) Secundario N° 48, 24) "Nueva Siembra", 25) Cristo Rey, 26) "Canónigo Gorriti", 27) Colegio Secundario de Arte N°42, 28) Colegio Secundario N°32, 29) Bachillerato Provincial N° 15, 30) Bachillerato Nº 16 y 31) Secundario N°54.

La gala contará con la actuación de Bandy2 y habrá distintas sorpresas para la Promo 2025. El horario de finalización será a las 6 de mañana. (Eugenia Sueldo)

Operativo de tránsito a las 18

La Dirección de Tránsito y Transporte capitalina implementará hoy desde las 18 un importante operativo de ordenamiento vial. Piden circular con precaución y respetar las indicaciones del personal. Se dispusieron cierres temporales de circulación en: avenida de los Estudiantes Jujeños y colectora Ruta 9, colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural, colectora Pila Solá y Suipacha, Dr. Vidal e Ituzaingó, Pedro del Portal y calle sin nombre, Dr. Vidal y calle sin nombre, acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente).

Desde las 18 los colectivos urbanos modificarán su recorrido llegando a Ciudad Cultural y tendrán paradas en avenida de las Carrozas; restablecerán el servicio a las 5. Los particulares podrán estacionar en Curupaití, entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín y avenida Bolivia. Taxis de radiollamada paran en Curupaití y Aconcagua.

El jueves 11 en Humahuaca

PASARELA QUEBRADEÑA

HUMAHUACA (Corresponsal). Los directivos de los diferentes establecimientos de Educación Secundaria junto a la intendente Karina Paniagua y el gabinete municipal de la ciudad histórica, llevaron a cabo reuniones para la organización de la cena de egresados, la cual se llevará a cabo el jueves 11 de este mes, a partir de las 19 iniciando con la santa misa.

El secretario de Cultura y Educación Marcelo Cáceres dio detalles de como será el recorrido, “una vez terminada la misa, tomamos calle Córdoba, Buenos Aires, sentido sur-norte y calle Salta. Llegamos a la avenida y ahí abrimos el paso para que todos los grupos ingresen a la zona de vals, que va a ser justamente el predio ubicado entre las calles Salta y San Luis.

Esa parte para que sea extenso, que obviamente nos acompañe toda la familia humahuaqueña para participar”. La Municipalidad, como todos los años, hace un aporte muy importante para que los chicos tengan la posibilidad de que todos participen, “ese es el objetivo, lograr que todos vayan a la cena y colaboramos con un aporte económico para bajar el monto de la tarjeta. Esa es una ventaja muy importante y significativa”, finalizó Cáceres.

Queda una última reunión organizativa, para los detalles y el listado final de los egresados. “Estamos preparando todo para que sea de la mejor manera, como los jóvenes se merecen. Es una experiencia única, así que acompañamos desde la Municipalidad de la mejor manera”, dijo la intendente Paniagua.