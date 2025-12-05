Palpalá inaugura hoy la renovada avenida África

La gestión municipal que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola en Palpalá, inaugurará hoy a las 19 la obra integral en avenida África, un proyecto de gran impacto y reestructuración urbana que beneficia al barrio 9 de Julio, con un paseo renovado para la comunidad, y una mejor fluidez para el tránsito, conectando arterias importantes y barrios de la ciudad. El acto oficial se realizará en la intersección de avenida África y Juan José Paso, con la participación de autoridades provinciales, municipales y vecinos de la comunidad palpaleña.

El proyecto fue ejecutado íntegramente con fondos municipales, luego de que el financiamiento nacional previsto fuera retirado por el presidente Javier Milei como tantas otras obras en la ciudad. Pese al contexto económico adverso y a la reducción en el nivel de recaudación local, la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola logró concretar esta obra considerada histórica, realizada gracias al aporte del 15% de los contribuyentes palpaleños que mantienen sus tributos al día y la excelente administración del jefe comunal.

La intervención contempló pavimentación en hormigón, renovación integral del sistema lumínico con más de 100 luces de tecnología LED, reforestación de 200 especies arbóreas, recambio de cañerías y cloacas, señalización, semaforización de 5 sentidos, construcción de 20 rampas y mejoras en los espacios verdes. También se construyeron veredas accesibles, se modernizó el alcantarillado y se incorporó un nuevo sistema de desagüe pluvial para prevenir inundaciones.

El secretario de Transporte y Servicios Públicos, Martin Campos, informó sobre la circulación en la flamante arteria que "será de doble sentido en toda su extensión, desde la avenida libertad hasta la Juan José Paso y viceversa. Asimismo, hacemos notar que las calles perpendiculares a la calle África mantienen su sentido original de circulación".

El funcionario destacó además que se procedió a señalizar todo el circuito y especialmente en el sector de semáforos, teniendo en cuenta que el mismo cuenta con cinco sentidos, a fin de darle mayor fluidez y seguridad a conductores y peatones. La obra incorpora además nuevas paradas de colectivos, retardadores de velocidad, demarcación de pasos peatonales y rampas accesibles.

Desde el municipio palpaleño se convocó a la comunidad al acto inaugural para celebrar un logro que mejora la movilidad, embellece la ciudad y fortalece la infraestructura urbana.