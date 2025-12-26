Vecinos y turistas honran al Niño Jesús en Humahuaca

Los humahuaqueños desde ayer comenzaron a disfrutar de las actividades festivas por la Navidad, muchas de ellas organizadas por la Prelatura de Humahuaca y otras por el municipio, incluidas en el Alborozo Navideño.

En la Nochebuena los grupos de niños adoradores comenzarán a tener presencia por las calles del pueblo y así lo continuarán haciendo hasta la celebración del Día de Reyes Magos y en el medio encuentros, concursos y oficios religiosos.

Para mañana, desde las 19, en el Complejo juvenil se previó la representación de un pesebre viviente a cargo de la Pastoral Juvenil, el cual será visitado por los niños adoradores y toda la comunidad.

Entre ellos, estarán participandolos pesebres "Niño Manuelito" de Calete, "Pastorcitos de Ocumazo", "El portal de Belén" de El Aguilar, "Los cayetanitos" del barrio San Cayetano, "San Francisco de Asís", "Medalla Milagrosa", "Santa Rita", "Los Mariachis", "Los mensajeros de la paz" del barrio Santa Rita y más de 25 grupos de los diferentes sectores de la comuna.

Con el paso de los días se realizará el pasaje y procesión por la avenida Belgrano, la misa de santos reyes (la epifania del Señor), presentación de los pesebres en el Complejo juvenil, y otras actividades que concentrarán la atención de los vecinos y visitantes.

El 30, desde las 14, en la explanada del Monumento a la Independencia se realizará el Encuentro regional de pesebres de Quebrada y Puna jujeña - Adorando al Niño Jesús, donde se congregarán más de 50 grupos de niños adoradores.

Una vez finalizadas las adoraciones y cerrado el Alborozo Navideño, que incluyó el recital de villancicos a cargo del grupo Cacharpaya el pasado martes en la plazoleta "Sargento Gómez", comenzarán las diferentes festividades populares.

Precisamente, el 30 desde las 10 en el Centro Cultural "Culturarte" en San Salvador de Jujuy, la intendente Karina Paniagua realizará una presentación cultural del Alborozo Humahuaqueño, camino hacia los 50 años en el 2027.

En estos días, la Ciudad Histórica está colmada de visitantes que ya están disfrutando sus vacaciones de verano, muchos de ellos la eligieron para celebrar la Navidad y durante este fin de semana visitar los centros de atracción turística.

La Prelatura de Humahuaca junto a la Municipalidad de Humahuaca (a través de su Secretaría de Cultura y Educación), coordinaron las actividades que convocan gran cantidad de público de todas las edades.