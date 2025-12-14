El CDI "Mary Ferrín' culminó el ciclo lectivo con 40 egresados

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, presidió el acto de colación de los 40 niños que durante el ciclo 2025 asistieron a Sala de 3 en el Centro de Desarrollo Infantil "Mary Ferrín", considerada por el Ejecutivo municipal, una de las instituciones más importantes de la capital en materia de contención y desarrollo emocional, nutricional y educativo de las primeras infancias. Las autoridades presentes destacaron no solo la tarea realizada por el personal directivo y docente de la institución, sino también el acompañamiento de las familias para alcanzar el bienestar de esa comunidad.

El cierre del ciclo lectivo, cumplido en instalaciones del CDI, se caracterizó por un acto creativo y cargado de emociones, y estuvo presidido por el intendente Jorge; el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea; la directora de Educación, Erica García; personal directivo, docente y no docente de la institución, y padres que durante el año compartieron numerosas experiencias junto a los niños y niñas en una etapa clave de su desarrollo educativo.

LAS FAMILIAS ACOMPAÑARON

Durante la celebración, el titular de la comuna, recordó que el CDI "'Mary Ferrín' es un jardín muy ligado al municipio por su proximidad al edificio 9 de Julio, y de alguna manera también impone la calidad educativa, y a la vez es el último edificio que hemos inaugurado como Centro de Desarrollo Infantil". Reconoció a la vez que el hecho de poder acompañar a todos los niños y niñas de la promoción 2025, "es un verdadero placer para este intendente".

Al aludir a la labor que a lo largo del año desarrolla la institución municipal y su personal, expresó que "esto tiene que ver con la educación y fundamentalmente con la recreación y con la transmisión de valores como el compañerismo, y otros aspectos que tienen que ver con un gran cuerpo administrativo y docente y no docente que hacen de todo esto una gran familia educativa de calidad".

EL INTENDENTE JORGE | COMPARTIÓ CON LOS NIÑOS DEL CDI.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, afirmó que, desde el municipio, "siempre acompañamos las fiestas de egresaditos del CDI 'Mary Ferrín' con la particularidad que tiene esta institución que es el último que se hizo en el municipio a través de una obra gestionada por el intendente Chuli Jorge". Asimismo, puso en valor las políticas comunales que permiten "generar espacios educativos con educación formal y no formal para la contención y el auto desarrollo de las personas, y en los Centros de Desarrollo Infantil trabajamos con cuestiones nutricionales, con salud en general, salud mental y también con idiomas y otros disparadores".

En un balance de la tarea desarrollada en el ciclo que finaliza, sostuvo que "fue un buen año, siempre trabajando en esto que tiene que ver con el desarrollo psicológico de los chicos y las diferentes etapas de desarrollo y a través de un gran equipo de colaboradores docentes y de los administradores de los Centros de Desarrollo".

A su turno, la administradora del CDI, Nahir Said, expresó conformidad por el trabajo desplegado lo que garantizó que en 2025 hayan egresado 40 niñas y niñas que asistieron a las 4 salas de 3 años. Al mismo tiempo agradeció el acompañamiento brindado por las familias que fueron "parte fundamental en el desarrollo de los pequeños".