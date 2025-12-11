Conflictiva situación institucional en La Quiaca

LUIS BELTRÁN

En las últimas horas la ciudad de La Quiaca se acopló a la lista de administraciones con complicados recambios de autoridades electas por mandato popular.

En este caso en particular, la polémica se generó en el Concejo Deliberante local, luego de serios inconvenientes en la sustanciación de la sesión preparatoria ordenada por reglamento, con el fin de aprobar los pliegos de los concejales a punto de entrar en funciones.

Ayer debían asumir sus bancas, Gustavo Farfán, Marcela López y Silvano Velázquez. La sesión preparatoria estaba prevista para las 10, y según se supo solamente ingresó al recinto Velázquez por orden de la expresidente y edil saliente Mirta Moscoso.

El fundamento de la exfuncionaria para no permitir el ingreso a Farfán y López, habría sido por "inhabilidad moral". De modo tal que solo pudo asumir únicamente Silvano Velázquez.

Al respecto de la situación, el jefe de la Unidad Regional 5, Ariel Marcial, dijo: "Tengo órdenes de no dejar ingresar a nadie más". Por lo que montó un operativo de seguridad con varias unidades móviles de la Policía y efectivos, cuando en los barrios la inseguridad crece diariamente y los uniformados nunca están presentes.

Nuevas autoridades

El insólito hecho que se describe, sucedió en medio de un clima de alto voltaje político, con personas presentes dentro y fuera del recinto legislativo que esperaban el desenlace de la misma.

En el interior, se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo, Hugo Barro, ocupará la presidencia; en tanto Trinidad Taboada y Walter Escalante, vicepresidente primero y segundo respectivamente, acompañados por Silvano Velázquez.

Con ese panorama el Concejo Deliberante de La Quiaca tiene solamente a cuatro concejales en funciones de los seis, es toda una incógnita cuándo asumirán Gustavo Farfán y Marcela López, ganadores de las elecciones en mayo último.

Ante la conducta intransigente de sus pares, la oposición señaló con dureza: "Creíamos que se respetaría la voluntad de quienes se expresaron mayoritariamente en las urnas para que el Concejo funcione con normalidad".

Todo el proceso previo a esta sesión estuvo "cargado de irregularidades y defectos, ignorados por quienes más deberían conocer el procedimiento de renovación parcial del cuerpo", denunciaron.