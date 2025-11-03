Más de 700 egresados participarán de la Cena Blanca en Palpalá

Más de 700 alumnos de 5to y 6to años de las 10 instituciones educativas del nivel secundario de Palpalá, tendrán su gran noche, el 12 de diciembre, con previa pasarela sobre avenida Martijena a partir de las 19.30 horas y posterior festejo en el estadio Olímpico Municipal.

El costo de la tarjeta tendrá un precio accesible, y se les dará la oportunidad de abonar en dos cuotas. Es importante destacar que el Municipio cede de manera gratuita las instalaciones del estadio para la realización de la velada, y además brinda un amplio acompañamiento que incluye la decoración y ornamentación del espacio, la animación, iluminación y sonido. También se encarga de la logística y el orden en la pasarela, del acompañamiento de los alumnos durante toda la noche junto a efectivos de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Además de la contratación de reconocidos DJ que animarán la fiesta de los estudiantes palpaleños.

Días atrás, en el casino General San Martín, los alumnos eligieron el menú, el mismo será la recepción a la entrada del salón chips, tragos frutales y sándwiches, luego continuará con la entrada pañuelitos de ternera a los 4 quesos, plato principal lomo glaseado y el postre tiramisú, en medio de la fiesta habrá hamburguesas y canilla libre de bebidas (gaseosa).

Las instituciones que participarán de esta gala son: colegio Sagrado Corazón; colegio Modelo Palpalá; escuela de comercio N”2 “Doctor Manuel Belgrano”: escuela Técnica General Savio; Bachillerato N°22 “Héroes de Malvinas”; colegio Periodista “Juan Carlos Zambrano”, secundario N°5; escuela de Artes Visuales N°53; Agrotécnica “El Brete” y la escuela Nacional “Dr. Domingo Faustino Sarmiento”.

Ropero comunitario para la cena blanca

El ropero comunitario es una iniciativa del municipio palpaleño para ayudar a los alumnos que no pueden adquiere un traje o un vestido, maquillaje peinado de manera gratuita, con esta iniciativa ellos disfrutarán de una noche increíble junto a sus compañeros y así tener recuerdos únicos y memorables.

Cabe destacar, que el año pasado fueron beneficiados más de 150 chicos con este programa solidario, solicitando la vestimenta para participar en la gala.

Para solicitar alguna prenda deben presentar el DNI y estar acompañado con un tutor, cuando este próximo al evento se anunciará a donde se pueden dirigir para obtener este beneficio.