Descontento por puente y obras complementarias

Vecinos tilcareños, residentes en la avenida 17 de octubre, de Villa Florida, y de la prolongación hacia el norte, visibilizaron los problemas que les generan los trabajos en el puente nuevo y las obras complementarias que se ejecutan en la zona.

En ese marco exigieron una salida a la ruta 9 al mencionar que "un ingreso al puente y el paso a la continuidad o prolongación de la avenida paralela a la ruta están cortados por los guarda raíl colocados por Vialidad Nacional".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, un vecino, que es propietario del predio donde se construyó el puente, denunció irregularidades "en la aplicación y cumplimiento de la ley de expropiación".

Al expresar su desazón por la falta de respuestas, dijo que lo embargaba la sensación de que las autoridades locales y provinciales estaban improvisando y que no tenían "compromiso" con el bienestar de la comunidad.

Los vecinos siguen esperando una respuesta a sus pedidos.