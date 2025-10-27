Amplio triunfo de LLA en la ciudad fronteriza

La jornada electoral transcurrió con total normalidad en La Quiaca, los 8 establecimientos habilitados para sufragar abrieron sus puertas con puntualidad.

Del total del padrón electoral, unas 14.526 personas, emitieron su voto solamente el sesenta por ciento de los empadronados.

Un número relativamente bajo, teniendo en cuenta los números de mayo en las elecciones provinciales.

Al momento de recabar la información en esta localidad, El Tribuno de Jujuy supo que la Libertad Avanza obtuvo 3.806 votos, convirtiéndose en la primera fuerza local.

Luego se ubicó, Fuerza Patria con 1.942 sufragios, Jujuy Crece 1.416, Frente de Izquierda 1.164, Frente Primero Jujuy Avanza 796 votos.

En declaraciones a nuestro medio de comunicación, Jaqueline Sánchez, referente en la Puna de LLA, destacó la participación del electorado.

Seguidamente, la referente expresó "estoy muy feliz, esperábamos un buen resultado pero no así de está manera, agradezco el esfuerzo de todos los fiscales y mi equipo de trabajo".

Las palabras de una eufórica Sánchez, condicen con una amplia victoria para el partido del presidente Javier Milei en La Quiaca.

Superó con estos números ampliamente a los partidos tradicionales como el radicalismo y peronismo, hasta la izquierda.

"Con el apoyo de nuestros representantes en el Congreso, La Quiaca tiene que surgir, lamento decir estamos en una ciudad totalmente abandonada", sostuvo.

El festejo en el bunker libertario quiaqueño, fue minutos después de las 21, aunque después del cierre de los comicios, era "vox populi" el triunfo, que incluso fue reconocido por los fiscales generales de los demás partidos.

Con este resultado, La Quiaca se sumo a la gran mayoría de ciudades puneñas y localidades, donde el color morado se impuso claramente.