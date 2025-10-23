Mejoras en el paraje Los alisos

La Municipalidad de San Antonio avanza con su plan de mejora y mantenimiento de calles en la localidad de Los Alisos, debido al mal estado que presentan con la finalidad de garantizar seguridad a los automovilistas y transeúntes.

En esta oportunidad se realizaron tareas de apertura y nivelado en el ingreso al barrio Navea, mejorando la transitabilidad y el acceso a la populosa zona perteneciente a la comuna.

Estas obras se suman a otras que el municipio viene ejecutando permanentemente en diferentes sectores de la comuna y en las zonas barriales y rurales por donde se desplazan los vecinos.

Para la concreción del plan de mejora, el intendente Álvaro de Bedia está destinando recursos propios para afrontar los gastos que demanda.