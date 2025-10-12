El municipio de Monterrico sumó camión recolector

El intendente de Monterrico, Luciano Moreira, presentó el nuevo camión que será destinado para la recolección de residuos. "Habíamos sufrido un problema con el camión anterior, por lo que, desde el Gobierno a través del Ministerio de Ambiente nos otorgó un nuevo vehículo, será en carácter de préstamo por las autoridades de Girsu hasta tanto llegue el nuevo camión que se adquirió", comentó el mandatario.

Sin dudas "esto nos va a permitir retomar el servicio de recolección con normalidad en toda la ciudad por lo que estamos muy agradecidos con el gobernador Carlos Sadir y la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán".

Cabe destacar que recientemente el jefe comunal realizó la presentación de 23 unidades entre recuperadas y 0 km que le permite al parque automotor municipal comenzar a funcionar con normalidad "fue para nosotros algo muy especial porque habíamos recibido el parque automotor muy lastimado, esto hizo de que solamente contemos con 7, 8 vehículos, muy pocos para una población muy grande, con tres zonas muy identificadas, San Vicente, la Ovejería y el centro".

"Venimos trabajando hace un mes a full porque habíamos tomado la decisión de adquirir vehículos cero kilómetros que le hacían falta a las áreas y recuperar gran parte del parque automotor, hoy son 23 vehículos cero kilómetros y vehículos puestos nuevamente en funcionamiento", explicó el intendente.