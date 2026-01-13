Reorganiza atención por licencias y alta demanda

Dentro del receso administrativo y ante la proximidad del ciclo lectivo 2026, el Registro Civil implementó un esquema especial de atención en el interior, al tiempo que se prevé la aplicación de un chatbot para agilizar consultas.

El director del organismo provincial, Octavio Rivas, brindó detalles sobre el funcionamiento del organismo durante el período estival. Con el foco puesto en la alta demanda de documentos por viajes de vacaciones y la futura inscripción escolar, el funcionario destacó la estabilidad de las tarifas y la modernización de los sistemas de consulta.

Sobre el esquema de atención en el interior, dijo que la misma está garantizada mediante un modelo de "oficinas cabeceras" y que se da prioridad a la cercanía. En la zona del Ramal, las oficinas de Vinalito y El Talar reprogramaron su atención al público por licencia del personal, por lo tanto los servicios se centralizaron en Libertador General San Martín. En el caso de Valle Grande y San Francisco, la cabecera es transitoriamente Calilegua.

En tanto en la Puna, localidades como Cieneguillas y Santa Catalina tienen como referente la oficina de La Quiaca. Asimismo, el director aclaró que el replanteo de atención en el interior contempla un "esquema alternado para asegurar que siempre haya una dependencia activa en la jurisdicción cercana al interesado".

A fin de evitar traslados innecesarios, Rivas resaltó el uso de la página oficial del Registro Civil, portal a través del cual se puede gestionar en menos de 24 horas partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros servicios.

En lo que respecta al costo de dicho trámite, remarcó que "se decidió mantener las tasas con mínimos cambios para 2026", y apuntó que "la partida pasó de $3.500 a $4.000, valor que se mantendrá durante todo el año". También indicó que "el documento digital puede imprimirse ilimitadamente durante tres meses", con el consecuente ahorro económico y de tiempo para el solicitante. Destacó también, el uso de la app TuJujuy con la que se pueden gestionar servicios del Registro Civil desde el menú de "Trámites Favoritos". "Desde allí, se pueden solicitar turnos para documentos, pasaportes y nacimientos o tramitar partidas web de manera ágil", señaló.

Respecto del tiempo de espera para recibir documentación gestionada a nivel nacional, dijo que "el DNI y pasaporte común llevan un trámite de más de 50 días". Ante esta situación, recomendó que quienes tengan viajes urgentes opten por el trámite Exprés, que se resuelve en 7 días. Para aquella documentación que supere los 50 días de espera, instó a los solicitantes acercarse a la oficina central para elevar el reclamo formal a Nación.

A partir del este jueves, el Registro Civil sumará un asistente virtual con IA. En este chatbot se podrá consultar: requisitos para matrimonios y reconocimientos de hijos; cómo solicitar DNI a domicilio por enfermedad, y costos de trámites y seguimiento de expedientes (en una segunda etapa).

Esto se suma a la app TuJujuy, en la que ya se pueden obtener turnos para nacimientos y documentos, buscando que el vecino "venga una sola vez con toda la documentación correcta y no pierda tiempo", concluyó Rivas.