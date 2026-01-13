El ISJ ratificó compromiso con prestadores y afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy informó que se encuentran al día los pagos a los prestadores médicos: la cancelación del pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 se efectuó este 9 de enero de 2026.

De esta manera, se ratificó el cumplimiento del sistema de Pronto Pago, oficializado y acordado entre la obra social provincial y las entidades que representan a los prestadores.

Tanto la modalidad de pago como los valores de coseguro vigentes para las consultas médicas ambulatorias fueron acordados entre el Instituto de Seguros de Jujuy y las instituciones que representan a los profesionales de la salud.

Este trabajo en conjunto incluyó al Consejo Médico, al Colegio Médico y a la Asociación de Médicos Independientes, con el objetivo de garantizar reglas claras, previsibilidad y una atención de calidad.

Los valores vigentes

Actualmente, los valores de consulta que abona la obra social estatal son por consulta médica general: 18 mil pesos. El ISJ abona 12 mil pesos y el afiliado un coseguro de 6 mil pesos. Por consulta médica de especialista: 28 mil pesos. El ISJ abona 18 mil y el afiliado un coseguro de 10 mil pesos.

Diálogo y defensa

Finalmente, el ISJ ratificó su vocación de diálogo y el compromiso con la defensa de los derechos de los beneficiarios, recordando que la incorporación al padrón de prestadores implica la aceptación plena del convenio. De acuerdo a lo acordado y establecido, ante consultas médicas ambulatorias el afiliado sólo debe abonar el costo estipulado, sin aranceles diferenciados ni copagos extras, evitando situaciones que motivaron actuaciones por parte de la obra social provincial.