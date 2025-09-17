“Bienvenida Primavera” abre el circuito FNE en Ciudad Cultural

La 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes habilitará hoy el circuito en la Ciudad Cultural con el desfile "Bienvenida Primavera" del que participarán 77 escuelas primarias, asociaciones que acompañan a personas con discapacidad e instituciones intermedias.

La temática 2025 es Flúor y dará inicio a las 18 con el Centro de Apoyo "Virgen de Guadalupe" de La Mendieta, cerrando la Escuela Nº 417 "Presbítero Juan Roberto Moreno" del sur capitalino.

El segundo lugar será para el Centro de Día "Oscar López" de Palpalá, seguido por el Cucai, Educación Hospitalaria y Domiciliaria, "Helen Keller", Escuela de Configuraciones de Apoyo Nº 9 "Nuestra Señora del Carmen", Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad, Ciard, "Todos Juntos", "Ideas", "Despertar", ECA Nº 8 "Guillermo Sadir Quintar" de Perico, Aprem de San Pedro, "Sentir", Asociación Nuevo Horizonte, Centro de Día Alborada, Hidrocefalia "Amar la vida", ECA Nº 11 "Profesor Luis Braille", ECA Nº 1 "Doctor Oscar Orías", Escuela Nº 30 "Juana Azurduy de Padilla" de Monterrico, Centro Terapéutico "Miradas", ECA Nº 6 "Doctor Vicente Arroyabe", "Sol y Arte", Equipo Vida apoyo a la inclusión, "Ecos de Luz", La Casa del Jubilado, Daie, escuelas Nº 136, Nº 447, Normal, "Nuevo Horizonte", Nº 8, Nº 452, Colegio Del Salvador, Nº 38, Los Lapachos, Rotary Club Jujuy, Nº 431, "Jean Piaget", Nº 391, Nº 10, "Remedios de Escalada", Nº 257 de Palpalá, Nº 435, Nº 85, Nº 14, Nº 276, Nº 470, Nº 100, Nº 223, Nº 432, "Antonio Gianelli", Nº 12, Nº 436, "Pablo Pizzurno", Santa Teresita, Nº 78, Emdei, Arco Iris, Cedems, Nº 415, Nº 1, Nº 430, Nº 144, Nº 79, "Marina Vilte", Políticas Públicas de la Municipalidad, Nº 458, Asociación Japonesa, Nº 205, Nº 44, Nº 465, Nº 455, Nueva Suiza, Appace y Club Luján.

La comuna capitalina iniciará esta tarde los operativos de tránsito con cortes, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano en la zona. Los colectivos desde las 18 modificarán su recorrido por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, acceso al barrio 23 de Agosto, Suipacha, colectora Pila Solá, avenida de las Carrozas (donde estarán las paradas), Bolivia y Córdoba, retomando trayecto habitual. Los taxis tendrán parada sobre Espejo y Curupaití (Anses) y se podrá estacionar sobre avenida Bolivia a 45° desde Airampo hasta Caídos por la Patria.