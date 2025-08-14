¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Pampa Blanca

Patronales en Pampa Blanca

El sábado se bendecirán las mascotas a las 11. Octava el domingo.

Jueves, 14 de agosto de 2025 00:00

La parroquia San Roque y Santa Bárbara transita el último tramo de la novena patronal. Hoy -en el octavo día- en el Club Deportivo Social y Cultural Pampa Blanca se rezará el Rosario a las 19.30 y luego presidirá la misa de 20 el padre Daniel Amante. El signo será la bendición del agua.

Mientras que mañana finalizará con la Eucaristía de las 20 a cargo del padre Marcelo Valdivia en la capilla San Roque. Se bendecirán las imágenes de la Virgen María y a las embarazadas. A las 21 noche de adoración con el ministerio Jeshua.

Con la organización de la comuna también se hará la segunda vigilia en honor a San Roque, frente al templo, con el Chino de Amaicha, Ariel Alcobedo y Chispa Quispe; la Academias de Danza "Fuego Caporal", "Encantos de la Danza", Niky Dance, Malika y José Hernández.

La fiesta del sábado incluirá la misa del peregrino a las 10 y a las 17.30, a las 11 bendición de mascotas, a las 18.30 procesión y la misa central a las 19.30. La Octava y el desfile serán el domingo

 

