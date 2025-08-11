Atractivo taller se dictará el próximo viernes

El próximo viernes, en las instalaciones del Jujuy Lawn Tennis Club, se llevará a cabo el Taller de Inteligencia Deportiva para Niños, una propuesta educativa orientada a chicos de ambos sexos, de entre 8 y 12 años, organizada por el grupo educativo "Transformar Alimentando Mentes". El evento tendrá lugar de 10 a 12 y se presenta como una oportunidad única de trabajar habilidades emocionales y deportivas desde un enfoque innovador.

El objetivo central del taller es promover una práctica deportiva consciente, responsable y emocionalmente equilibrada, sin necesidad de que los niños practiquen previamente una disciplina específica. Se trata de un espacio inclusivo, diseñado para que los asistentes puedan adquirir herramientas útiles tanto para la vida deportiva como para su desarrollo personal.

Durante las dos horas de actividad, los participantes trabajarán contenidos vinculados a tres pilares clave: Equilibrio emocional, confianza y disciplina.

El taller estará coordinado por un equipo interdisciplinario con experiencia en educación, nutrición y entrenamiento físico. Diego Fernando Padilla: profesor de Educación Física, fundador y gerente general del gimnasio Smacht en Perico, con especialización en entrenamiento funcional y trabajo específico en niños.

Licenciada María Belén Arenas: nutricionista, docente universitaria, con atención clínico-metabólica de pacientes y experiencia en educación alimentaria.

Ambos profesionales trabajarán de manera articulada para asegurar un espacio de contención y aprendizaje significativo.

Las inscripciones se reciben en General Paz 488, por mail [email protected], o teléfono 388-4601574.