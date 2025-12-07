Messi agranda su leyenda ganando la MLS con Inter

Inter Miami, con Lionel Messi, le ganó 3 a 1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En el partido disputado en el "Chase Stadium", el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos.

Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento.

Con este resultado, el Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera.

A los 9 minutos de partido y en un contragolpe, el argentino Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para su compañero pero el colombiano Edier Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco del japonés Takaoka, siendo el 1 a 0 de los de Miami.

Ya en el complemento, a los 15 minutos, el Vancouver Whitecaps empataría el partido a través del tanto de Ali Ahmed.

Sin embargo, a los 26 minutos, el argentino Rodrigo De Paul volvió a darle la ventaja al Inter Miami.En campo propio, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Andrés Cubas perdió la pelota con su compatriota Lionel Messi. El astro rosarino metió un pase al hueco para dejar mano a mano a su compañero de la Selección argentina que definió cruzado ante el achique del japonés Yohei Takaoka y puso el 2 a 1.

A los 49 minutos, Tras un pelotazo largo, Messi paró la pelota con el pecho a pasos del círculo central en campo rival y la tiró por encima del defensor que tenía de frente para dejar al argentino Tadeo Allende mano a mano con el arquero japonés Takaoka. El exjugador de Godoy Cruzse fue solo a enfrentar a Takaoka y terminó definiendo por debajo de las piernas del japonés, sellando así el primer título de liga para el Inter Miami.