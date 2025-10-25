°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Dólar Hoy
Sector Tabacalero
Ministerio de Educación
Secretaría de Energía de Jujuy
Renatre
PALPALÁ
Colegio de Ingenieros de Jujuy
Unión Industrial de Jujuy
llamado a la solidaridad
Copa Argentina
Salud

Habrá encuentro el 31

Se cumplirá de 17 a 20, en el Multiespacio Mariano Moreno.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:00

La comuna capitalina invitó a participar del Encuentro de Alimentación Saludable "Cosecha de Saberes y Sabores", una propuesta pensada para fomentar prácticas de alimentación consciente, accesible y saludable. El evento se desarrollará el próximo viernes, de 17 a 20, en el Multiespacio Mariano Moreno, ubicado en Perú 1.154.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands lúdicos y educativos, disfrutar de demostraciones de cocina en vivo, conocer productos naturales y saludables, y participar de un espacio de actividad física.

Cabe destacar que la iniciativa busca generar un ámbito de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde cada participante pueda experimentar, preguntar, jugar y llevarse herramientas útiles para incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana. Más información al 388 5935592 (solo llamadas).

 

Temas de la nota

Temas de la nota

