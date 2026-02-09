El Papa no irá este año a EEUU pero visitaría a la Argentina

Ante versiones de un posible viaje de León XIV a su madre patria en el primer año de su pontificado y cuando cumple sus 250 años de vida (1776), el Vaticano hizo saber que no hay nada de eso: "El Papa no irá a Estados Unidos en 2026", aclaró ayer a los periodistas el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. además, ayer trascendió que el Sumo Pontífice podría visitar la Argentina a fines de este año.

León XIV, el primer papa estadounidense, fue invitado a su país por el vicepresidente JD Vance cuando fue recibido en el Vaticano al día siguiente de asumir, el 19 de mayo.

Aunque lo extraño es que hasta ahora jamás recibió un llamado telefónico del presidente, Donald Trump, cuya política migratoria criticó en diversas ocasiones, así como su política exterior, a través de una reciente muy fuerte declaración de tres cardenales estadounidenses muy cercanos a él.

León XIV, que en su discurso al cuerpo diplomático deploró la creciente debilidad del multilateralismo, fue invitado, además, a la inauguración de la próxima Asamblea General de la Naciones Unidas, en septiembre, en Nueva York.

Pero ir a Nueva York sin pasar por Chicago, donde nació hace 70 años y por Washington, no era viable, sobre todo en un año electoral, vistas las elecciones de mid-term. El Vaticano suele evitar viajes papales cuando hay comicios.

Junto a la que habría sido la primera visita a Estados Unidos del primer papa nacido estadounidense, también se especuló con una escala después en México para una visita al santuario mariano de Guadalupe -patrona de las Américas-, a quien le habría encomendado su pontificado, según recordó el National Catholic Reporter.

En todo caso, aunque aún no ha sido confirmado y tal como admitió el propio Robert Prevost en su primera conferencia de prensa en el avión -al regresar del Líbano, junto a Turquía, a principios de diciembre pasado-, sí tiene intención de viajar a América latina y a Perú, su país de adopción y a la Argentina y Uruguay, dos viajes que dejó pendientes el papa Francisco.

Al respecto, los obispos peruanos, que estuvieron recientemente con él en la tradicional "visita ad límina", revelaron que podría haber viaje a Perú en noviembre próximo.

El presidente de la conferencia episcopal peruana, Carlos García Camader, en una conferencia de prensa en Lima hace unos días dijo que era "muy probable" una visita al país de León en noviembre o en la primera semana de diciembre. Camader habló de una posibilidad del "80 %".

En este caso, se da por descontado que, junto a lo que sería su primer viaje a su otra madre patria -León vivió la mitad de su vida sacerdotal en Perú y tiene también nacionalidad peruana-, también se combinarían la Argentina y Uruguay. La fecha de fin de año sería buena para la Argentina sobre todo si se tiene en cuenta que 2027 será un año electoral.