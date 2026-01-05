El gobierno suizo ordenó congelar las cuentas bancarias de Nicolás Maduro y de sus familiares

Congelaron las cuentas bancarias de Nicolás Maduro y de sus familiares en Suiza. La medida se dispuso para prevenir la fuga de activos del líder chavista, detenido por Estados Unidos. Esta tarde, deberá declarar ante un juez de Nueva York por narcoterrorismo.

El Consejo Federal anunció en un comunicado que la medida se dispuso con “efecto inmediato” para Maduro “y otras personas vinculadas a él en Suiza” con el objetivo de prevenir la fuga de activos. Además, aclararon que la medida “no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano”.

El Consejo advirtió: “Si futuros procedimientos judiciales revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano. La congelación de activos se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde 2018 en virtud de la Ley de Embargo”.

El Consejo Federal destacó “las nuevas congelaciones de activos en virtud de la FIAA (Ley Federal Suiza sobre Activos Ilícitos Extranjeros) se dirigen a personas que no han sido sancionadas previamente en Suiza” y que “las razones de la caída del Sr. Maduro del poder no son determinantes para la congelación de activos en virtud de la FIAA”.

Mencionaron que “tampoco lo es la cuestión de si la caída del poder se produjo de forma legal o en violación del derecho internacional”: “El factor decisivo es que se produjo una caída del poder y que ahora es posible que en el futuro el país de origen inicie procedimientos judiciales por activos adquiridos ilícitamente”.

El comunicado agregó: “El congelamiento de activos facilita cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca, entra en vigor hoy con efecto inmediato, tendrá una vigencia de cuatro años hasta nuevo aviso”.