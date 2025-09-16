Israel inicia una ofensiva terrestre masiva en Gaza: al menos 68 muertos en bombardeos

Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron este martes las "fases iniciales" de una amplia ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, confirmó un oficial a la agencia EFE. La operación, que combina el avance de columnas de tanques con bombardeos masivos, ha dejado al menos 68 palestinos muertos en las últimas horas, según reportes locales, y ha sumido a la capital gazatí en lo que su ministro de Defensa describió como un territorio "en llamas".

Según informó la radio estatal israelí Kan, las tropas blindadas avanzaron sobre la calle Al Jalaa, en el corazón de la ciudad, en movimientos tácticos de entrada y retroceso para ganar terreno. Un alto responsable militar, que pidió anonymity, declaró que "la ofensiva principal en Ciudad de Gaza comenzó" y afirmó que entre 2.000 y 3.000 militantes de Hamas se encuentran en la zona, que fue calificada por el portavoz militar Avichay Adraee como una "zona de combate peligrosa".

Las declaraciones de las autoridades israelíes fueron contundentes. El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró: "No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión". En la misma línea, el primer ministro Benjamín Netanyahu se refirió a la operación como un momento "crucial" para Israel.

Éxodo humano y crisis humanitaria

La ofensiva se produce en un contexto de desplazamiento masivo. Se estima que la ciudad de Gaza, que albergaba alrededor de un millón de habitantes a mediados de agosto, ha visto huir a cientos de miles de personas hacia el sur. Mientras Israel calcula que unas 350.000 abandonaron la capital, la ONU reduce la cifra a 142.000. Sin embargo, fuentes como Al Jazeera reportan que muchos civiles se ven forzados a regresar debido a la falta de espacio y recursos en las zonas designadas como seguras.

Desde el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, se alertó que la situación es "catastrófica". En las últimas 24 horas, sus hospitales recibieron 59 cadáveres y 386 heridos, aunque advierten que muchos cuerpos permanecen bajo los escombros o en áreas inaccesibles. Mahmud Basal, vocero de la Defensa Civil gazatí, reportó ataques sobre un complejo residencial cerca de la plaza Al Shawa que dejaron "muertos, heridos y desaparecidos".

Acusaciones de genocidio y balance global

La ofensiva militar israelí, que comenzó en octubre de 2023 tras los ataques de Hamas, ha sido calificada como genocidio por relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales y varios países. Según cifras divulgadas por la ONU y medios internacionales, el conflicto ha dejado un saldo de casi 65.000 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños, lo que pone en relieve la escala y la letalidad de una guerra que entra en una nueva y sangrienta fase con el asalto terrestre a la principal ciudad de la Franja.