Lo mejor del cine argentino en Premios Sur

La celebración del cine argentino tendrá un nuevo capítulo este mes, cuando el Centro Cultural San Martín abra sus puertas para una experiencia que permitirá a los espectadores reencontrarse con las producciones más destacadas del año. Entre mañana y el 20, el público podrá asistir al "Ciclo Premios Sur de la Academia de Cine Argentina", una iniciativa que reunirá en pantalla grande a las películas galardonadas en la XIX edición de los Premios Sur 2025.

La propuesta, impulsada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina, busca acercar al público las obras que han sido reconocidas como lo mejor de la producción nacional reciente.

Todas las funciones, que se desarrollarán en la sede de Paraná 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluirán la presencia de representantes de cada película, quienes participarán en charlas posteriores a las proyecciones para compartir detalles sobre el proceso creativo y responder preguntas de los asistentes.

El ciclo se abrirá mañana a las 20 con la proyección de "El Jockey" (2024), dirigida por Luis Ortega y distinguida como Mejor Largometraje. Esta película, que ha recibido elogios de la crítica y el reconocimiento de la Academia, encabeza la selección de títulos que conforman la programación.

La jornada siguiente, el jueves 18 a las 20 será el turno de "Partió de mí un barco llevándome" (2023), de Cecilia Kang, que obtuvo el galardón al Mejor Documental. El viernes 19, también a las 20, se exhibirá "Alemania" (2023), ópera prima de María Zanetti que fue premiada en la categoría correspondiente.

El ciclo concluirá el sábado 20 a las 17 con "Gigantes: una aventura extraordinaria" (2024), dirigida por Gonzalo Gutiérrez y reconocida como Mejor Película Animada, una función especialmente pensada para el público familiar.

La programación del Ciclo Premios Sur ofrece así una oportunidad única para disfrutar en pantalla grande de las películas que han marcado el pulso del cine nacional en el último año, con la posibilidad de dialogar directamente con sus creadores.

Las funciones se realizarán en el Centro Cultural San Martín con entradas disponibles en boletería o a través de Entradas BA, a un valor general de $5.000 y con descuento ($2.500) para jubilados, pensionados, estudiantes de nivel secundario y menores de 12 años.