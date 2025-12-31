Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en recibir al 2026

Nueva Zelanda volvió a convertirse en el primer país del planeta en recibir el Año Nuevo. Gracias a su ubicación en el huso horario UTC +13, miles de personas comenzaron los festejos de 2026 cuando en gran parte del mundo todavía reinaba el 31 de diciembre. El epicentro de las celebraciones fue Auckland, la ciudad más poblada del país, donde se desarrolló un espectáculo que combinó luces, música y fuegos artificiales.

El divertido e impactante evento fue transmitido por televisión a todo el mundo, con cientos de miles de espectadores conectados en vivo.

Desde las primeras horas de la noche, residentes y turistas se concentraron en los alrededores de la Sky Tower, el edificio más alto del hemisferio sur. Allí se desplegó una propuesta visual que incluyó proyecciones con imágenes enviadas por el público, en una previa que se extendió durante varias horas antes de la medianoche.

A las 00:00 en punto, el cielo de Auckland se iluminó con un espectáculo pirotécnico de cinco minutos que incluyó más de 3.500 disparos sincronizados con música. Las luces se desplegaron desde la torre y se reflejaron en distintos puntos de la ciudad, generando una postal que fue transmitida en vivo por los principales canales del país y replicada en redes sociales.

El evento fue seguido también desde zonas costeras y parques urbanos, donde se instalaron pantallas y espacios para que el público pudiera disfrutar del inicio del año en comunidad. La magnitud del show posicionó nuevamente a Nueva Zelanda como uno de los primeros escenarios del mundo en dar la bienvenida al calendario nuevo.