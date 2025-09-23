Jujuy posee características muy preponderantes

La designación Best Tourism Villages de ONU Turismo adquirió gran interés "en varios países, principalmente de Latinoamérica donde se logró difundir mucho más el programa y donde anualmente se registra la mayor cantidad de postulaciones", señaló Rodrigo Báez asesor técnico de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El profesional estuvo en esta ciudad interviniendo en el cierre del 27° Encuentro de Municipios Turísticos donde presentó la quinta convocatoria a las candidaturas del BTV.

La iniciativa es útil también para la difusión de los distintos destinos turísticos, los acerca a los medios y a nuevos turistas que quizás no saben dónde se ubican esos lugares.

Jujuy ganó en la primera convocatoria en 2021 con Caspalá y posteriormente continuó participando con diferentes postulaciones: Yavi, San Francisco de Alfarcito y Barrancas que fueron preseleccionadas y muy promovidas.

Para Báez tener un BTV "es un reconocimiento al trabajo realizado, más allá de los atractivos naturales, culturales o la belleza de los paisajes, es un premio a cómo se viene llevando adelante la actividad turística".

"Es también un reconocimiento mundial, que se le otorga por esa característica, por el trabajo realizado en los años anteriores a la postulación", agregó.

Más adelante apuntó que hay mucho interés de Jujuy y del resto de las provincias en presentarse, en el 2024 fueron 17 los gobiernos provincias que participaron con sus candidaturas llegando a un total de 32 localidades.

Hasta al momento hay un promedio entre 16 y 17 provincias del país que ya presentaron sus postulaciones, "así que este año seguramente se continuará por el mismo camino con las aspiraciones de lograr la designación".

Si Jujuy como otras provincias del interior son las que más chances poseen para ganarlo, remarcó que mientras sean localidades de menos de 15.000 habitantes "cualquier destino se puede presentar".

Luego destacó que hay destinos que tienen como características preponderantes de parte de los recursos naturales y culturales como Jujuy, Salta y el resto del norte argentino, "esa fusión entre lo natural y lo cultural las hace distintivas".

Báez en esta oportunidad regresó a Jujuy sólo para la presentación de la convocatoria, pero comentó que anteriormente "vine de vacaciones, por lo que conozco prácticamente toda la provincia, me queda por recorrer un poco de las Yungas, pero el resto de los lugares los conozco a todos y son muy lindos".

Aparte elogió "la nueva infraestructura del Cabildo de Jujuy, realmente es hermoso este espacio para generar acciones, es maravillosa la infraestructura que instaló un nuevo atractivo turístico para la ciudad de San Salvador de Jujuy. La innovación incorporada al museo la verdad que es impecable e interesante".

La postulación de los destinos vence el 21 de abril próximo y Jujuy estará presente una vez más.