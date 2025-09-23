Hoy comienza el Congreso Nacional de la Juventud

Este martes, el Centro de Innovación Tecnológica será el escenario del Congreso Nacional de la Juventud, un evento central dentro de la 74ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025). La cita reunirá a delegaciones de estudiantes de diversas provincias como Jujuy, Salta y Tucumán, con el objetivo de crear un espacio de diálogo e intercambio de ideas.

El congreso busca que los jóvenes puedan desarrollar sus ideas y debatir propuestas sobre diversos temas de interés común. El fin último es articular una mirada joven que contribuya no solo a enriquecer el debate educativo, sino también a mejorar la realidad de los estudiantes a nivel nacional.

Semana del Estudiante en todos los niveles

En paralelo al congreso, y según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación de la Provincia, se desarrolla la Semana del Estudiante. Del 17 al 27 de septiembre, las instituciones educativas de todos los niveles –Inicial, Primario, Secundario y Terciario– tienen la posibilidad de llevar adelante proyectos pedagógicos adaptados a su contexto. Estas actividades, que incluyen talleres, exposiciones y eventos recreativos, tendrán como eje central la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Asueto para el cierre de la Fiesta

Para facilitar la participación de la comunidad educativa en los eventos finales de la FNE, se confirmó asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre. La medida, establecida por resolución oficial, permitirá que estudiantes, docentes y familias puedan sumarse a las actividades de cierre, que incluyen los tradicionales desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.