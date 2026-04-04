Jujuy mejor posicionada entre los destinos del NOA durante el finde de Semana Santa

Jujuy alcanzó el 80% de promedio general de ocupación durante éste fin de semana largo por Semana Santa, mientras que la Quebrada de Humahuaca, tranquilamente superó el 86%, de acuerdo a un informe emitido por el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo.

La entidad nacional difundió su relevamiento cerca del mediodía, el cual fue acompañado por afirmaciones de prestadores de servicios turísticos de diferentes destinos de la región, quienes además dijeron estar satisfechos con el movimiento producido en estos días.

"Este fin de semana XXL será sin duda de vital importancia en términos turísticos. Hemos notado un buen movimiento en distintos puntos del país y como decimos siempre si al turismo le va bien, al país le va bien, porque nuestro sector tiene un impacto directo en las economías regionales y en la generación de empleo", declaró Laura Teruel, presidente de la CAT.

Después de Semana Santa "nos quedan por delante 9 fines de semanas largos y cada uno de ellos es para nosotros, desde la Cámara Argentina de Turismo, una verdadera oportunidad para fortalecer a miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor del turismo en la Argentina. No solo se trata de dinamizar el consumo, sino también promover inversiones y crecimiento federal", agregó.

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Para Teruel, el turismo tiene la capacidad única de transformar realidades y de conectar a las personas, por eso cada fin de semana largo, "es también una oportunidad para seguir consolidando al turismo como uno de los motores estratégicos de la economía argentina", sostuvo.

Entre los destinos más elegidos a nivel nacional además de Jujuy, fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz y Puerto Iguazú. En el informe se aclaró que los porcentajes podían varias entre un 5 y 8%, teniendo en cuenta la tendencia instalada de decisiones de último momento y demanda espontánea.

La Cámara Empresaria de Larga Distancia - Celadi, informó que el movimiento de colectivos de larga distancia fue con alta ocupación en los principales corredores nacionales (equivalente al del 2025).

Desde la Terminal de Retiro el movimiento fue con alta intensidad hacia el interior del país encabezando las preferencias de los viajeros con un promedio de 800 y 850 servicios diarios.

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En el NOA otros destinos posicionados fueron Catamarca con un promedio entre el 75 y 80%; Antofagasta, Tinogasta y Fiambalá fueron los elegidos. Pueblos de Salta alcanzaron el 80% y el promedio general fue del 70%.

Termas de río Hondo en Santiago del Estero fue el más elegido llegando a un 80%, otros muy visitados fueron Villa Ojo de agua y Sumampa con ocupación plena.

En Tucumán el destino más convocante fue Tafí del Valle superando el 65% de ocupación.