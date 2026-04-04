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Recién en junio será el próximo finde largo para descansar

Con mucha paciencia habrá que esperarlo y programando a dónde ir.

Sabado, 04 de abril de 2026 22:26
EMOCIÓN | EN PURMAMARCA LA PASIÓN DE JESÚS SE VIVIÓ CON INTENSIDAD.

Concluido el fin de semana largo por el Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas y por Semana Santa, ahora habrá que esperar un buen tiempo hasta el próximo para descansar y salir de viaje.

Recién en junio tendremos un finde de tres días, del 13 al 15 por el traslado del feriado del Paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Ese finde será anterior a las vacaciones de invierno, por lo que habrá sobrados motivos para hacerse una escapada cercana y predisponerse a esperar las dos semanas de receso invernal.

Después de junio habrá otros findes largos, por ejemplo en agosto del 15 al 17 por el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín; y en octubre del 10 al 12 por el Día del respeto a la diversidad cultural.

En noviembre del 21 al 23 por el Día de la Soberanía nacional; y en diciembre del 5 al 8, fin de semana largo extendido por día no laborable más el Día de la Inmaculada Concepción de María.

También restan los feriados inamovibles para una breve salida: el 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Los feriados trasladables son el 15 de junio (por el 17 de junio), 17 de agosto, 12 de octubre, y el 23 de noviembre (por el 20 de noviembre). Por último están los días no laborables: 10 de julio y 7 de diciembre.

Este año ofrece varios fines de semana largos estratégicamente distribuidos, con picos en abril, junio y diciembre.

Fue Semana Santa como la mejor oportunidad para una escapada larga, mientras que los feriados trasladables permitirán cortes durante el segundo semestre.

 

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