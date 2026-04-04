El turismo religioso nos ayuda a conectarnos con lo divino

El fin de semana largo por Semana Santa fue más que oportuno para en familia visitar la Quebrada y Puna jujeñas, reflexionar sobre los misterios de la Pasión y muerte de Jesús, disfrutando jornadas cálidas, degustando la gastronomía típica de esta conmemoración y con el suficiente tiempo a favor haber recorrido los pueblitos que guardan sus costumbres, tradiciones y expresiones culturales.

Ambas regiones norteñas poseen lugares que no solo asombran por su belleza, sino también por sus características geográficas y lógicamente por su profunda espiritualidad que se pueden vivenciar integrándose a las comunidades que se reúne en estos días en sus capillas.

La llegada de gran cantidad de visitantes a Jujuy, demostró que el turismo religioso brinda una oportunidad para conectarse con lo divino, explorar la historia y asimilar las tradiciones ancestrales de los pueblos norteños.

Muchos de los visitantes que llegaron, lo hicieron buscando paz interior atraídos por la belleza paisajística y por la fe, encontrando y vivenciando experiencias inolvidables.

El turismo religioso es una actividad en las que las personas viajan a lugares sagrados o de importancia espiritual. Este tipo de turismo tiene como objetivo principal la búsqueda de experiencias de fe, la participación en rituales religiosos y la visita a sitios históricos y culturales vinculados a la espiritualidad.

Y no solo satisface las necesidades espirituales de los viajeros, también ofrece una profunda conexión cultural y un entendimiento más amplio de las diferentes creencias y tradiciones.

Esta pasión por viajar abarca una amplia variedad de destinos y prácticas, por ejemplo peregrinaciones a santuarios, visita a templos históricos, participación en celebraciones religiosas, recorridos de circuitos históricos religiosos, y demás.

Los destinos religiosos más visitados en la Quebrada fueron Tilcara, Humahuaca y Tumbaya; y Yavi en la región Puna, en estos últimos cuatro días gran cantidad de turistas recorrieron esos poblados donde la religiosidad se manifiesta no sólo en los templos.

Entre las actividades que pudieron realizar para aprovechar al máximo el viaje y enriquecer la experiencia espiritual y cultural, fue participar en celebraciones y rituales (misas, Vía Crucis y meditaciones), realizar visitas guiadas a sitios sagrados (conocer los santuarios o interesarse por el significado espiritual de los lugares santos), explorar las manifestaciones culturales (visitando museos o exposiciones de imágenes que brinden una comprensión más profunda de la religión y su influencia local), relacionarse con la comunidad (dialogando con encargados de las iglesias y vecinos para interiorizarse sobre las prácticas y creencias locales).