Ermitas: devoción católica y atracción de los turistas

Desde un extremo al otro de la Quebrada las ermitas que se presentan en el Vía Crucis del Viernes Santo conforman un atractivo turístico más durante la conmemoración de la Semana Santa. Estas piezas de arte efímero dejaron de ser propiedad únicamente de los tilcareños, que ahora son elaboradas en toda la región.

ARTE | EN UQUÍA PINTARON MURALES BASADOS EN EL VÍA CRUCIS

Tilcara será por siempre el destino donde surgieron y de mayor atracción, pero es recomendable observar las de Maimará (que se muestran en la mañana), o las de Tumbaya cómo son ornamentadas. En Humahuaca se hacen las escenas en arcille y en Uquía murales pintados en las casas.

Cada pueblo tiene su costumbre e invitan a conocerlos.