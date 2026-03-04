Muestras, libros y talleres por el Mes de la Mujer en los centros culturales

En el marco del Mes de la Mujer, varias actividades ponen el foco en producciones y miradas femeninas, con opciones gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Durante la semana del 5 al 11 de marzo, los centros y espacios culturales de San Salvador de Jujuy despliegan una agenda diversa que incluye exposiciones, presentaciones literarias y propuestas de formación artística.

Centro Cultural Culturarte

Ubicado en pleno centro de la ciudad, el Culturarte es uno de los principales espacios de exhibición artística de San Salvador de Jujuy.

El viernes 6 de marzo a las 19:30 inaugurará la muestra “Mujeres que dicen”, de la artista Liliana Berruezo. La actividad es libre y gratuita y forma parte de la programación especial del mes.

La exposición podrá visitarse posteriormente en el horario habitual del espacio. Por consultas se pueden enviar mails a [email protected]

Centro de Arte Joven Andino (CAJA)

Espacio dedicado a la formación y a la producción artística joven, el CAJA ofrece durante todo el año talleres y actividades abiertas a la comunidad.

El jueves 5 y el martes 10, de 19 a 21 horas, se desarrollará el Taller de Teatro para jóvenes y adultos a cargo de Damián Zanin (arancelado).

El viernes 6 habrá doble propuesta: de 17 a 21 horas se realizará la Clase Magistral de Tango “Dos por cuatro”, con entrada libre y gratuita, y de 18 a 20 comenzará el Taller de Iniciación Musical “Fundamentos y herramientas del lenguaje sonoro”, dictado por el Lic. Facundo Gutiérrez, que continuará el miércoles 11 en el mismo horario (arancelado).

Además, el martes 10 a las 19 horas se presentará el libro “Mujeres que dejaron huella” de Susana Aguiar, con acceso libre. Consultas e inscripciones: [email protected] o bien al teléfono 388 4249304

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

La histórica casona de Lamadrid esquina Güemes funciona como museo y espacio cultural abierto a la comunidad.

Durante todo marzo se pueden realizar visitas bajo la propuesta “Conociendo a Macedonio Graz”, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes en doble turno: de 9 a 13 y de 16 a 21 horas.

El espacio invita a recorrer su patrimonio y acercarse a una parte significativa de la historia cultural jujeña. Solicitudes de visitas guiadas: [email protected]

Sala de Exposiciones Casa Silvetti

Dedicada a la difusión del patrimonio artístico provincial, la Sala de Exposiciones Casa Silvetti mantiene una programación expositiva abierta al público.

Hasta el 27 de marzo se puede visitar la muestra “Paisajes de la Colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy”, con entrada libre y gratuita, de 8 a 20 horas. Para comunicarse esta disponible el teléfono: 0388 422-1325

Estas propuestas forman parte del trabajo sostenido para fortalecer los centros culturales como espacios de encuentro, formación y acceso al patrimonio artístico jujeño. Desde la Secretaría de Cultura se renueva la invitación a toda la comunidad a participar y sumarse a las actividades programadas durante la semana.