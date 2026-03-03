Jujuy participó del “Argentina Day” en Canadá

El gobernador Carlos Sadir expuso ante referentes e inversores del sector minero en Toronto, donde destacó el liderazgo exportador de la provincia, las políticas de impulso a la actividad minera y el potencial estratégico de Jujuy.

"Somos parte de la Mesa del Litio junto a Salta y Catamarca, y la principal provincia exportadora de carbonato de litio de la Argentina", destacó el mandatario durante su exposición.

El gobernador de Jujuy remarcó el interés que genera en inversores y especialistas "nuestro modelo minero que tiene controles ambientales firmes y una institucionalidad fortalecida a través del Ministerio de Minería".

"Además, estamos impulsando proyectos de fomento a la inversión y a la producción para potenciar una matriz minera diversificada", resaltó Sadir en referencia a la presentación de un proyecto del ley de fomento a las inversiones desde los 5 millones de dólares en adelante, con el objetivo de promocionar todos los sectores productivos y, en especial, a la minería.

La provincia volvió a posicionarse en la agenda internacional como un actor estratégico dentro del mapa global de los recursos minerales, en el marco de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la más influyente del mundo en materia minera.