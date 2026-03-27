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Isj

Una de las sedes del Instituto de Seguros estará cerrada por refuncionalización

Viernes, 27 de marzo de 2026 10:38

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informó que una de sus dependencias permanecerá cerrada de manera temporal debido a trabajos de refuncionalización.

Según detallaron, en el marco del traslado del depósito —actualmente ubicado en Almirante Brown 662— hacia el inmueble de la Delegación San Pedrito, ambas dependencias de la obra social no brindarán atención al público desde el 27 al 31 del corriente mes.


La atención se retomará con normalidad el 1 de abril.

Por otra parte, el organismo comunicó a sus afiliados que, a partir de esa fecha, el depósito comenzará a funcionar en la Delegación San Pedrito, ubicada en Almirante Brown 914.

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