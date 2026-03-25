Semana de homenaje a los héroes de Malvinas en Palpalá

El programa de actividades que año a año impulsa la Municipalidad de Palpalá, visibiliza el permanente acompañamiento a los veteranos y caído en la Guerra de Malvinas en 1982. Un compromiso asumido desde el día uno de su gestión y buscando reivindicar su posición histórica en el día a día de la comunidad. Este compromiso se traduce en una agenda de actividades totalmente gratuitas para fomentar la participación ciudadana.

En este contexto, el director de Ceremonial y Protocolo, Manuel Reynoso, subrayó que el apoyo del intendente es fundamental para que estas actividades se realicen de manera gratuita, invitando a toda la ciudadanía a participar activamente para "mantener viva la cultura y la historia de nuestros héroes".

En tanto Emilio Benítez, ex soldado, veterano de la Guerra de Malvinas, destacó que: “En estos días estamos conmovidos por aquel suceso en 1982 y la obligación moral de todos los veteranos es recordar y homenajear por siempre a nuestros compañeros caídos. En este año y como todos los años, con la ayuda de la municipalidad y de la gente de Palpalá, nosotros tenemos varias actividades en el marco del programa oficial que tenemos para conmemorar el Día del Veterano y los soldados caídos en Malvinas”

Asimismo, agregó que “este año también vamos a contar con varios compañeros veteranos ex combatientes que van a venir de distintos lugares del país y vamos a inaugurar un espacio de memoria a los compañeros que se fueron en la posguerra incluido al cabo Quispe quién era de Palpalá y murió en combate en Malvinas. Esperamos contar con la presencia del señor gobernador Carlos Sadir, quien comprometió su presencia en los actos centrales de esta conmemoración patria”, finalizó.

En el marco de la “Semana de Malvinas” la Municipalidad de Palpalá, informa las actividades que se desarrollaran desde el viernes 27 de marzo al 2 de abril. El programa incluye maratón, exposiciones, encuentro deportivo entre ex combatientes, serenata “Jujuy le Canta a Malvinas”, proyección de documentales “Malvinas en la Memoria”, Vigilia a Malvinas, acto central y desfile cívico militar.