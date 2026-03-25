19°
25 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pascuas
ENTREVISTA A DANI GARCÍA
Brasil
capacitan a emprendedores
Banco Macro
nuevo edificio
Paro docente
Propuesta educativa
sindicato
Diego Amarante
Pascuas
ENTREVISTA A DANI GARCÍA
Brasil
capacitan a emprendedores
Banco Macro
nuevo edificio
Paro docente
Propuesta educativa
sindicato
Diego Amarante

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Rechazaron el pedido de Claudio Tapia para salir del país

El juez federal Diego Amarante le negó al presidente de la AFA una autorización para ausentarse durante 60 días, en medio de la causa por retención indebida de aportes y a 78 días del Mundial.

Miércoles, 25 de marzo de 2026 15:28

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFAClaudio "Chiqui" Tapia, la salida del país en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados UnidosCanadá y México.

En la resolución, el magistrado consideró que "la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente".

Además, Amarante sostuvo que el hecho de haber concedido autorizaciones más extensas en otros expedientes no alcanza para modificar el criterio en este caso, ya que cada situación requiere una valoración integral y particular. Según indicó, en el expediente actual no se verifican las condiciones necesarias para hacer lugar al pedido de Tapia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD