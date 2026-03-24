Rivarola criticó falta de fondos de Nación para políticas de DDHH

En el 50º aniversario del último golpe cívico - militar, el presidente del bloque justicialista en la Legislatura jujeña, Rubén Rivarola, resaltó la importancia de un país en el que "la memoria, la verdad y la justicia sean políticas de Estado", más allá de quién conduzca el Gobierno de turno, y cuestionó la falta de fondos nacionales para las políticas ligadas a los Derechos Humanos.

"Estamos en una fecha de enorme trascendencia para la historia argentina, en la que debemos resaltar el valor de los Juicios por la Verdad y también la constante lucha de las organizaciones sociales para que Nunca Más vuelva a haber una dictadura en el país", manifestó Rivarola.

El dirigente peronista criticó además "el grosero desfinanciamiento que vienen sufriendo el Museo de la exEsma, el Archivo Nacional de la Memoria y los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, que no tienen partidas asignadas en el Presupuesto 2026".

El diputado provincial afirmó que desde la Casa Rosada vienen instalando hace dos años "un discurso negacionista y provocador", que tiene como objetivo "seguir agrandando la grieta entre los argentinos. La actitud del Gobierno nacional no puede ser bajo ningún concepto el agravio y la descalificación del que piensa distinto, ya que la democracia justamente implica convivir sanamente entre todos los sectores de la sociedad, un concepto que Milei se ocupa de degradar cotidianamente", agregó Rivarola.

Expresó que "el plan económico de exterminio de la industria nacional y endeudamiento externo que se vivió en la última dictadura militar se aprecia con muchas similitudes en la actualidad, donde la apertura de las importaciones está generando cierres diarios de empresas y la dependencia cada vez más explícita del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos, que condiciona el futuro de la Argentina".

Día de movilizaciones y homenajes en Jujuy

EPICENTRO | EN PURMAMARCA, SE PREVÉN PARA HOY VARIAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MEMORIA.

Dentro de los actos programados por organismos de DDHH, organizaciones sindicales y sociales y partidos políticos por el 50º aniversario del último golpe cívico, militar y eclesiástico, para hoy se prevén marchas y homenajes, con especial epicentro en la localidad de Purmamarca.

Precisamente, desde las 9.30 se prevé un homenaje y ofrenda floral en la tumba de Hugo Julián Luna, víctima de los "Vuelos de la muerte" en el cementerio de Purmamarca, organizado por Madres y Familiares de Detenidos - Desaparecidos de esa localidad.

También a esa hora, Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia desde el Monolito de las y los Detenidos - Desaparecidos (ruta nacional 34) hasta la plaza central de Libertador General San Martín, mientras que a las 10 se realizará, otra vez en Purmamarca, la señalización donde vivió Marina Vilte, la gremialista de Adep desaparecida durante la dictadura, en Lavalle 205 de ese pueblo quebradeño.

A las 10, Marcha de los Pañuelos Blancos, previa concentración a la entrada de la localidad de Guerrero, y a las 11 acto en el exCentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio del lugar.

A las 10.30, acto en la Plaza 9 de Julio de Purmamarca, en conjunto con el municipio, y posterior Pañuelazo.

Asimismo a las 15, en capital, acto y marcha a 50 años del Golpe de Estado "30 mil veces Organización y Lucha" en el Parque de la Memoria, Acceso Sur, con movilización a Plaza Belgrano. A la misma hora, también habrá movilización desde la Plaza Belgrano hasta Plaza de la Memoria, Verdad y Justicia en San Pedro.

Finalmente, a las 18, "Cultura y Derechos Humanos, Arte y Memoria en tu Barrio", con grabados en pañuelos, en Plaza Belgrano de capital, organizado por Las 20 Verdaderas Peronistas Jujuy - MDF.