Lunes con lluvias aisladas

Comienza una nueva semana y el día comenzó bien otoñal con una leve llovizna y el cielo cubierto de neblina por lo que se recomienda transitar con precaución.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias aisladas durante toda la jornada con 23 grados de temperatura máxima al igual que en toda la zona de los valles y el ramal.

En Humahuaca será un día con cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde de hoy mientras que para la noche se anticipan lluvias aisladas. La temperatura máxima seria también de 23 grados.

En La Quiaca el día comenzó con 6 grados y para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado y máxima de 21 grados y para la noche se esperan algunas lluvias aisladas.