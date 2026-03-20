"Nos afecta mucho el desfinanciamiento a las organizaciones de DDHH"

A pocos días de un nuevo aniversario del Día de la Memoria, la responsable de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, Belén Altamiranda Taranto, resaltó hoy la lucha de los organismos de derechos humanos en momentos en los que se vive un "discurso negacionista" desde el Gobierno nacional. Además, cuestionó la "estigmatización" que atraviesan por parte del Poder Ejecutivo y señaló que les "afecta mucho el desfinanciamiento" que vienen padeciendo desde 2023 a la fecha.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, la nieta recuperada número 88 sostuvo que "este año es un año muy particular ya que se cumplen 50 años del golpe y es muy importante que tods salgan a las calles este martes en todo el país para demostrar que la lucha sigue intacta pese a las provocaciones" oficiales.

"El desfinanciamiento que viene realizado el Gobierno nacional hacia las organizaciones de de derechos humanos por supuesto que nos afecta directamente, ya que dentro de las filiales de Abuelas hay una gran cantidad de trabajadores y hay que pagar servicios como en cualquier lugar. En Córdoba logramos que la provincia nos done unas oficinas en el centro para poder funcionar. En Mar del Plata se logró a través del Banco Provincia que nos den unas oficinas para poder trabajar. En Rosario, a través de la Universidad nacional, se logró un espacio para poder tener la filial", relató Altamiranda Taranto.

Sin embargo, indicó que a nivel general, ya no pueden tener spots publicitarios que antes les daban pauta para poder tener una rotación en momentos claves de la televisión abierta, "que eran para difundir la lucha de las Abuelas y difundir que la gente que tenga dudas sepa adónde ir". "Pero estamos acá resistiendo, gracias al apoyo de sindicatos, de gremios, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la provincia de Córdoba. También a través de la solidaridad de las personas, porque ya desde fines del 2023, sabiendo lo que se venía, comenzamos y continuamos con una campaña de financiamiento para poder seguir adelante y para poder llevar a cabo el objetivo por el cual se creó Abuelas, que es localizar y restituir la identidad a los nietos y nietas que faltan", agregó.

La militante social reveló que "también se ve el desfinanciamiento con los despidos en los sitios de memoria, donde hubo que recortar los horarios porque no se pueden cubrir". A su vez, ejemplificó que "cuando hay que arreglar algo, como por ejemplo una gotera, no hay presupuesto, y eso también influye en el caso de Abuelas". "Lo que está pasando en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que están desfinanciados y con bajo presupuesto es preocupante ya que se han ido compañeros porque no se puede cubrir un sueldo digno para poder continuar, y es lo que está pasando en todo el país", aseveró.

Altamiranda Taranto afirmó que "todo es más complejo" y que les genera "mucha angustia ver de todo lo que se lo logró a lo largo de estos casi 49 años y ver que están poniendo continuamente palos en la rueda". Además, aclaró que si hay algo que les enseñaron las Abuelas y que les siguen enseñando "es a no bajar los brazos y continuar con la lucha por la verdad, la justicia y la memoria".

"Yo creo que lo que es la marcha del 24 de marzo ya dejó de ser algo exclusivamente propio de los que vivimos el terrorismo de Estado y de los organismos de Derechos Humanos, sino que a lo largo del tiempo la sociedad comenzó a acompañarnos. El hablar del tema hace que no haya un silencio cómplice y el hablar y recordar hace que no haya impunidad. Entonces me parece que también la sociedad comenzó a acompañar, lo sigue haciendo y esto se ve en cada 24 de marzo con las marchas multitudinarias en distintos puntos de nuestro país y que se espera que este año también explote de gente en las plazas y en las calles", expresó la nieta recuperada.

Altamiranda Taranto añadió que "los discursos negacionistas siempre estuvieron, lo que pasa es que ahora el Ejecutivo, al hablar a boca de jarro, habilita a las personas que piensan de esa manera a decir barbaridades, realizando ataques permanentes". Y añadió que cree que "gran parte de la sociedad empatiza y entiende el horror de lo sucedido en la dictadura", por eso llamó a "seguir trabajando sobre todo con las generaciones más jóvenes para que entiendan la importancia de la democracia, para que la defiendan y para que entiendan los derechos que se están perdiendo en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente".

Para finalizar, la responsable de Abuelas en Córdoba señaló que actualmente el país vive "una continuación del plan económico que tenían durante la dictadura y que impusieron por el cual nuestros 30.000 desaparecidos salieron a defender en nombre de todos los pueblos". "Hay que tratar de revertir esa situación, hay que ir hablando sobre lo que ocurrió, que por ahí a los más chicos les parece que pasó hace mil años, pero no es tan así, es una historia reciente y que todavía hoy estamos pagando las consecuencias de esto. Si no queremos que pasen más las atrocidades que pasaron, tenemos que conocer y reflexionar bien sobre qué país queremos", concluyó.