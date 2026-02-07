Entrega de equipamiento tecnológico para Educación

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, junto a la ministra de Educación, Daniela Teseira, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, encabezó la entrega de nuevo equipamiento tecnológico adquirido con fondos de Promace CAF, destinado a la Junta de Calificación Docente y otras direcciones del Complejo Ministerial, en el marco del proceso de modernización y fortalecimiento del sistema educativo provincial.

El equipamiento incluye computadoras, impresoras y otros dispositivos que serán distribuidos con el fin de optimizar los procedimientos administrativos, reducir el uso de papel y agilizar la gestión.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que se efectuó la entrega de "computadoras e impresoras tanto para la Junta de Calificación, que funciona en el Hogar Escuela, como para dependencias de distintas direcciones del Ministerio. Esto significa aportar herramientas imprescindibles para desburocratizar, despapelizar, agilizar trámites y hacerlos más transparentes, que es lo que hoy se demanda".

Asimismo, subrayó que se trata de "una tarea conjunta con los ministerios de Educación y de Hacienda, que forma parte del proceso de modernización del Estado que venimos impulsando desde hace tiempo, con el objetivo de brindar una mejor atención a los docentes y a todo el pueblo de Jujuy". Sadir remarcó además que la inversión en tecnología se complementa con políticas de infraestructura escolar, refacciones edilicias, fortalecimiento de comedores y mejoras en equipamiento, "porque seguimos apostando fuertemente a la educación, así como también a la seguridad y la salud, respondiendo a las demandas de los jujeños".

Por su parte, la ministra de Educación, Daniela Teseira, celebró la incorporación de los nuevos recursos: "Estamos muy contentos de haber recibido este equipamiento que se está distribuyendo en las regiones, y también en direcciones y otras dependencias del Complejo Ministerial", indicó. Por último, Teseira agregó que, en relación a la Junta de Calificación, estas herramientas ya permiten avances concretos en los procesos administrativos: "Pudimos completar el Listado Único de Orden de Mérito provisorio de nivel secundario, algo que en años anteriores se lograba recién al inicio de clases. Esto nos va a permitir cubrir vacantes con mayor rapidez y eficiencia", concluyó.

El lunes inician las reuniones paritarias

El Gobierno de Jujuy inicia este lunes 9 de febrero la mesa de paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de los distintos sectores de la administración pública. Las conversaciones salariales comenzarán el lunes con los gremios docentes. Como antesala clave en la previa de las paritarias, el 2 de febrero se realizó la primera mesa técnica del año.

El martes 10 continuará la agenda de reuniones, con gremios de la sanidad, administración general, organismos de control y sindicatos de trabajadores municipales. Finalmente, la última reunión en esta primera instancia de diálogo salarial será el miércoles 11 y estarán presentes los representantes de los trabajadores profesionales de la administración pública y del personal legislativo. Los ministerios de Hacienda y Gobierno y Justicia están a cargo de la convocatoria a los sindicatos, junto con el Ministerio de Educación, en el caso de las reuniones que se realizan con los gremios docentes.