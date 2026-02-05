Humahuaca vuelve a latir al ritmo del carnavalito

Humahuaca vive por estos días una de sus celebraciones culturales más significativas con la realización del 4.º Festival Nacional del Carnavalito, que tendrá lugar este sábado 7 de febrero, desde las 19, al pie del Monumento a los Héroes de la Independencia, en la explanada mayor de la ciudad histórica. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Humahuaca, reúne a la comunidad local, visitantes de Jujuy y del NOA, artistas locales, regionales y nacionales, ballets folclóricos y a la familia Zaldívar, herederos del legado de Edmundo P. Zaldívar, creador del célebre carnavalito “ El Humahuaqueño”. El significado cultural, histórico y turístico de esta cuarta edición fue abordado en profundidad en una entrevista realizada por el streaming de El Tribuno de Jujuy, con la participación de autoridades y protagonistas centrales de la celebración.

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante la cuarta edición del Festival Nacional del Carnavalito en Humahuaca, y con una alegría aún mayor porque nos acompaña, año tras año, la familia Zaldívar, que es testigo de cómo esta propuesta va creciendo”, expresó la intendenta Karina Paniagua durante la entrevista. En ese sentido, remarcó que la decisión de impulsar un festival con alcance nacional respondió a una necesidad histórica de la región. “En la Quebrada no teníamos un festival nacional, y entendimos que era momento de trabajar para lograrlo. ¿Y qué mejor que hacerlo a través del carnavalito ´El humahuaqueño´, que nos identifica en cada lugar donde suena?”.



La jefa comunal destacó además que el carnavalito forma parte del ADN cultural de Humahuaca y de Jujuy, y que su proyección trasciende fronteras. “Escuchamos ‘El Humahuaqueño’ interpretado por artistas de gran renombre en distintos escenarios del país y del mundo. Eso habla de una obra que representa nuestra identidad y que nos conecta con nuestras raíces”, afirmó. En esa línea, subrayó que el mes de febrero es considerado en la ciudad como “el mes de los humahuaqueños”, con una agenda cargada de propuestas culturales que no se agotan con el desentierro del carnaval. “Después del carnaval todavía tenemos celebraciones en comunidades del interior, y eso nos permite sostener actividad cultural casi hasta Semana Santa”, explicó.

Desde la mirada histórica y familiar, Charly Zaldívar, nieto del compositor, aportó un valioso contexto sobre la importancia de la obra que da origen al festival. “El Humahuaqueño cumple 85 años de existencia. Mi padre lo compuso en 1941, y es interesante pensar que esa música recorrió el mundo más de medio siglo antes de que la Quebrada de Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003”, señaló. Para Zaldívar, ese recorrido temprano fue clave en la construcción de una identidad cultural reconocida internacionalmente: “Esa melodía ayudó a que Humahuaca fuera conocida y valorada mucho antes de los reconocimientos oficiales”.

Consultado sobre las múltiples versiones que existen del carnavalito en distintos países, Charly Zaldívar fue claro. “Cada lugar lo adaptó a su forma, a su ritmo. Hubo interpretaciones muy respetuosas y también muchos plagios. Pero más allá de eso, lo importante es que la obra sigue viva, sigue sonando y sigue siendo un símbolo de Humahuaca”.

El legado musical también se proyecta en las nuevas generaciones de la familia. Clara y Nacho Zaldívar, bisnietos de Edmundo P. Zaldívar, participan activamente de la celebración y compartieron su experiencia en la entrevista con El Tribuno de Jujuy. “Crecimos rodeados de música, es algo natural para nosotros”, contó Nacho, quien se dedica al piano desde temprana edad. Clara, por su parte, recordó: “Empecé con la guitarra cuando era muy chica, y nunca la dejé. Es una herencia, pero también una elección personal”.

Ambos coincidieron en que llevar el apellido Zaldívar a los escenarios implica una gran responsabilidad, pero sobre todo un profundo orgullo. “Es muy emocionante ver todo lo que se genera en Humahuaca, el cariño de la gente y la repercusión que tiene el carnavalito. Estamos muy agradecidos por el recibimiento y por ser parte de esta celebración”, expresaron.

El 4.º Festival Nacional del Carnavalito se consolida así como una propuesta que articula pasado y presente, gestión cultural y herencia familiar, identidad local y proyección nacional. En palabras de la intendenta Paniagua, “la cultura es un motor que genera movimiento, fortalece el sentido de pertenencia y mantiene viva nuestra historia”. En Humahuaca, esa historia vuelve a sonar, año tras año, al ritmo inconfundible del carnavalito.