Filtran trailer de Scary Movie 6, ¿cuándo se estrena?

La franquicia que definió las parodias de terror está de regreso con Scary Movie 6. Después de años de rumores, este 2026 la maquinaria de los hermanos Wayans finalmente se puso en marcha, pero no como lo hubieran querido, ya que filtraron el tráiler de la película después de un estreno exclusivo.

El corto de la película oficial se proyectó por primera vez de forma exclusiva en cines este fin de semana durante las funciones de la película Scream 7, pero como era de esperarse, ya circulan versiones filtradas en redes sociales. El avance causó toda clase de reacciones por su tono completamente chistoso, todo lo que esperábamos.

Recordemos que a partir de la segunda entrega de la saga, los hermanos Wayans dejaron de formar parte de la misma, por lo que las versiones 3, 4 y 5 de la película no formaron parte de su imaginación, no fue su guión, idea ni estuvieron involucrados de ninguna forma, por lo que este regreso es uno de los más aclamados por la audiencia durante los últimos años.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

De acuerdo con lo que se mostró en el tráiler de la película, el estreno está programado para llegar a los cines el día 12 de junio de 2026. En ocasiones, llega a estrenarse durante la media noche del día anterior, pero hasta el momento se desconocen las fechas oficiales fuera de su país de origen.

Personajes en Scary Movie 6

Lo más emocionante de esta entrega es el regreso de la "Santísima Trinidad" de la saga. Tras 17 años de ausencia en la franquicia, los hermanos Wayans (Marlon, Shawn y Keenen Ivory) vuelven no solo como guionistas y productores, sino también frente a la cámara. Además, tendremos a todos estos personajes clásicos: