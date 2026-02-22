Diputados de la Izquierda contra la reforma laboral

Durante la sesión preparatoria del pasado viernes en la Legislatura de Jujuy, el bloque del PTS - Fitu manifestó su rechazo a la aprobación del proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo nacional quiere convertir en ley la próxima semana en el Senado.

Sus legisladores calificaron que el proyecto "deja al borde de la esclavitud a los trabajadores del país", denunciando respaldo de gobernadores, de legisladores de diferentes sectores políticos y de la dirigencia sindical "que actuó de una manera limitada".

El legislador Alejandro Vilca declaró que lo observado en la sesión del jueves en el Congreso de la Nación fue "la clara muestra de que (Javier) Milei gobierna para los intereses de empresarios con la complicidad de muchos que fueron elegidos como opositores".

Gastón Remy, presidente de la bancada izquierdista agregó que en el "nuevo ataque a todo el pueblo trabajador no podemos dejar de mencionar el rol cómplice de muchos referentes políticos que se dicen opositores, entre ellos gobernadores".

"Desde lo discursivo tienen una postura opositora pero luego apoyan un proyecto que viene a quitar derechos e invertir la relación laboral de los patrones con sus trabajadores", agregó.

A su turno la diputada Natalia Morales acusó que la CGT "y gran parte de la dirigencia tuvieron que llamar a una medida de fuerza porque la bronca de los trabajadores crecía. Vinieron haciendo la plancha dejando pasar todos los ataques que se propusieron Milei como representante del gran empresariado".

Por último Lamia Debbo aclaró que aún "no está todo resuelto para el gobierno, el proyecto volvió al Senado, consiguió dictamen favorable pero tienen que tratarlo en el recinto el 27".

En esa jornada "tenemos que ser miles en las calles. Los líderes sindicales no pueden seguir en este papel cómplice dejando que derechos conquistados con lucha sean arrancados. Debemos organizarnos y convocar a otra huelga general, es la única manera de detenerlos".