Ayudan a personas en situación de calle

Continuando con la tarea comunitaria y con los objetivos que se plantearon desde hace más de diez años, el grupo solidario "Por una sonrisa" sigue trabajando para ayudar.

Se redoblarán las apuestas para seguir con la modalidad los días jueves y brindar un gesto de acompañamiento y cordialidad hacia las personas que se encuentran en situación de calle.

Cada semana preparan ricos menús como por ejemplo; salpicón de pollo, saice con arroz, milanesas de hígado con arroz, alitas de pollo en saice y albóndigas con fideos, son algunos de los platos que se reparten en diferentes puntos de la ciudad donde las personas se reúnen para recibir su ración de comida que, gentilmente, es elaborada con dedicación por cada integrante del grupo solidario.

SAICE CON ARROZ

Desde su lugar como uno de los referentes del grupo, José Quintana adopta la acción con responsabilidad y gran empatía, ya que esta movida se activa para compartir desde la ayuda sin fines de lucro.

Contemplando la realidad difícil a nivel económica que se atraviesa, es una grata satisfacción ver que el grupo solidario sigue por la senda de la buena acción porque tiene la voluntad de seguir adelante, como característica que lo impulsa en cada día.

CENA NAVIDEÑA | A FIN DE AÑO LA REUNIÓN ES MASIVA.

Es por ello que cada jueves, la alegría de los comensales ante la llegada de sus bandejitas, es indescriptible.

"Para este año, las expectativas que tenemos son las mejores porque el grupo sigue a full, con la idea de dar un plato caliente para las personas que están en la calle, sobre todo en el tiempo frío porque hay personas muy buenas que lo necesitan", expresó Quintana sobre la actividad que este año seguirá con más fuerza.

EQUIPO SOLIDARIO | INTEGRANTES QUE OFRECEN SU SERVICIO SOCIAL.

"Esto significa algo bonito porque para nosotros que siempre lo hicimos con ganas de ayudar, es algo muy hermoso porque uno se encariña con ellos", destacó Quintana.

Reinauguraron comedor en Fraile Pintado

El comedor solidario “Jesús Pan de Vida” de Fraile Pintado reabrió sus puertas para ayudar alas personas que menos tienen de Fraile Pintado.

EN ACCIÓN | PREPARANDO LOS PLATOS CON GRAN ENTUSIASMO.

El espacio de contención se reactivó en memoria de una de las fundadoras, Carmen Rosa Parada, para colaborar a través de la preparación de almuerzos completos destinados a las familias con escasos recursos.

Con emoción, los integrantes del grupo brindan el servicio social de manera cotidiana. Recientemente, celebraron la reinauguración con exquisitos platos como; fideos caseros con salsa de pollo más la sopa además de jugo y de postre, gelatina, para los pequeños que siete cocineras ofrecieron de todo corazón.