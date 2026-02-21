Obras para prevención de desbordes e inundaciones

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos ejecuta obras de encauzamiento de cuencas y mejora de infraestructura hídrica para fortalecer la seguridad de las poblaciones en este verano, debido a las intensas lluvias.

En la región de los Valles, se concretó la base de sostenimiento de la calle Chalicán en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. En este punto, continuarán en lo próximo con la ejecución de la calzada con material seleccionado.

Asimismo, en Palpalá, la Dprh desarrolla trabajos de encauzamiento en el arroyo Las Martas, en la zona cercana al barrio San Roque y aguas abajo del camping municipal. En la misma ciudad, ejecuta encauzamientos en la cuenca del río Los Blancos, extendiendo las intervenciones también hacia sectores compartidos con capital.

Por otra parte, en Villa Jardín de Reyes se concretan mejoras en los canales de descarga en la zona del arroyo Las Peras, optimizando el escurrimiento y complementando obras de alcantarillado ejecutadas por Vialidad.

En la Quebrada, Recursos Hídricos avanza con encauzamientos en el arroyo del Medio, en Volcán. También, para Huichaira, la DPRH trasladó equipos que abordaron defensas y mantenimiento del camino de acceso.

En la Puna jujeña, las tareas se desarrollan en el río Tabladitas, en Abra Pampa, donde se ejecutan encauzamientos para ordenar el curso del agua y resguardar a la población. Asimismo, en el río de Las Burras, en la localidad de Barrancas, se finalizó el encauzamiento previsto, entre otras obras.