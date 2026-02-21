Buscan modernizar la gestión educativa en Jujuy

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, se reunió con la ministra de Educación, Daniela Teseira, junto a sus equipos de trabajo. Se trató de una jornada fructífera en la que las referentes destacaron el trabajo en innovación y el compromiso con la mejora de la gestión pública.

El encuentro tuvo como eje central la presentación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y la herramienta de Firma Digital, instrumentos que permitirán agilizar procesos administrativos, reducir el uso de papel y fortalecer la transparencia en la gestión educativa.

Se definió iniciar la implementación de GDE en la Unidad Ministro y en la Dirección Provincial de Administración de Educación, como áreas estratégicas para la puesta en marcha del sistema. Además, se acordó extender el plan de capacitación a todas las instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de que cada escuela pueda incorporar el uso de GDE e iniciar trámites digitales de manera ágil y segura.

"Bajo el liderazgo del gobernador Carlos Sadir, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la modernización y la transformación digital de la administración pública y esta coordinación interministerial es clave para construir una provincia más eficiente y sostenible", dijo la ministra Calsina.