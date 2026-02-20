Rodríguez presentó el tamal morado en Madrid Fusión

La chef Florencia Rodríguez (residente en Tilcara) quien representó a Jujuy en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos 2026, lo hizo elaborando el plato Tamal morado con charqui, sorprendiendo con su presentación y sabor a los asistentes al congreso gastronómico.

Del tamal norteño a la madera comestible de Misiones, pasando por el río, el mar y la estepa patagónica, la delegación nacional presentó un mapa gastronómico federal que combinó producto, técnica e identidad.

Argentina participó en la nueva edición de Madrid Fusión Alimentos 2026, uno de los congresos gastronómicos más influyentes del mundo. La propuesta nacional se articuló bajo el lema El origen como vanguardia, una mirada que proyecta la cocina argentina hacia el futuro a partir de su territorio, su biodiversidad y sus saberes.

En ese marco, seis chefs de distintas regiones del país llevaron platos que funcionaron como postales comestibles del país: creaciones donde el producto identitario, las técnicas ancestrales y la cocina contemporánea dialogaron para contar la Argentina desde sus sabores.

La propuesta fue celebrada por el público y referentes del sector en una edición récord que reunió a más de 25 mil visitantes de 61 países.

La destacada chef Rodríguez (quien posee su restaurante El nuevo progreso en la villa turística tilcareña), presentó el Tamal morado con charqui, maíces quebradeños, jalea de ají y tubérculos andinos.

"Elegí el tamal porque es una preparación que hago desde hace muchos años y porque representa al mundo andino, al norte de la Argentina y especialmente a Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, donde vivo", señaló.

De raíz milenaria y prehispánica -tamal que significa envuelto-, es un alimento cotidiano y festivo en el norte jujeño, está muy presente en celebraciones como la Pachamama y ligado al oficio ancestral de las tamaleras.

Inspirado en los colores de los cerros quebradeños, la comida diaria y el mercado que representa a la comunidad; el plato impactó tanto por su estética como por la experiencia de abrir la envoltura antes de degustarlo, un gesto que sorprendió a muchos visitantes no habituados a este tipo de elaboraciones gastronómicas.

Con ella también participaron otros chefs destacados, entre ellos Patricio Negro (Mar del Plata), Matías Gutiérrez (Mendoza), Luciano Nanni (Santa Fe), Gunther Moros (Misiones) y Alejandra Repetto (Santa Cruz).