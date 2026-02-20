Por el dengue en la frontera, Jujuy refuerza la prevención

Ante el cierre repentino del paso fronterizo entre Bolivia y Salta, a raíz de un brote de dengue y chikungunya en la ciudad boliviana de Bermejo, con 20 casos confirmados y más de 80 sospechosos, desde el Ministerio de Salud destacan que en Jujuy no se registran casos. No obstante, enfatizaron la importancia de sostener las medidas de prevención durante todo el año. Por ello destacaron la campaña con las 10.000 vacunas enviadas por Nación, se inició la aplicación de 5.000 a personas de entre 15 y 39 años, quienes deben recibir la segunda dosis a los tres meses.

La alarma en la vecina provincia se encendió luego de que las autoridades municipales bolivianas dispusieran el cierre de la frontera y la suspensión total de actividades públicas y privadas el 18 de febrero, tras declarar la emergencia sanitaria por casos de dengue y chikungunya en la zona limítrofe. Mediante la Resolución N° 001/2026 se determinó el cierre del paso entre Bermejo y Aguas Blancas, en Salta, con el objetivo de reducir la circulación de personas y reforzar las acciones sanitarias. La medida también alcanzó a la zona de influencia de Yacuiba, donde se declaró la emergencia epidemiológica.

Según se informó, se confirmaron por laboratorio 20 casos positivos, 16 pacientes permanecen internados y existen más de 80 casos sospechosos de dengue o chikungunya, situación que motivó el cierre preventivo para frenar la propagación de estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Consultada sobre la situación en Jujuy, la directora provincial de Epidemiología, Eugenia Domínguez, explicó: "En Jujuy actualmente no tenemos circulación de dengue, no tenemos registrados ni casos importados ni autóctonos, lo cual es importante. Las acciones preventivas se continúan y las trabajamos todo el año".

Entre esas acciones mencionó el monitoreo con ovitrampas, dispositivos que permiten identificar la presencia del vector. Cuando se detecta actividad, se intensifican las tareas preventivas. Estas incluyen la eliminación de criaderos de Aedes aegypti, principal medida para evitar la proliferación del mosquito vector de la enfermedad. "Suena reiterativo, pero es la medida por excelencia y es responsabilidad de la comunidad, tanto en espacios públicos como dentro del hogar", afirmó.

Domínguez explicó que además del monitoreo y la psicoeducación, se desarrollan operativos de descacharrado en articulación con los municipios durante todo el año. Los barrios donde se refuerzan las intervenciones se definen a partir de la información que arrojan las ovitrampas. A ello se suma la vacunación y el fortalecimiento permanente de la vigilancia activa.

Esta vigilancia implica la búsqueda constante de casos sospechosos. "Si es un paciente con signos compatibles y antecedente epidemiológico o que proviene de una zona donde suele haber circulación de dengue, se sospecha y se realizan los estudios correspondientes", precisó. Indicó que en la provincia hubo casos sospechosos, pero todos fueron descartados. "Ningún caso se confirmó, pero se continúa con la vigilancia activa y el envío de muestras para estudio", afirmó.

En relación con la presencia de chikungunya en Bolivia, detalló que en Jujuy se implementa vigilancia activa por laboratorio. "Todo caso sospechoso de dengue que resulta negativo también se estudia por chikungunya, independientemente de la indicación médica. Es una vigilancia activa netamente por laboratorio", dijo.

Sintetizó las estrategias vigentes, la eliminación de criaderos, monitoreo con ovitrampas, psicoeducación, descacharrado y búsqueda activa de casos. Ante cada sospecha se realiza control focal en el domicilio. "Tenemos un 98% de controles focales realizados. En cada caso sospechoso se visita el hogar, se buscan febriles, se consulta si hay otras personas con síntomas y se trabaja en la eliminación de criaderos", explicó.

En cuanto a las últimas temporadas, recordó que en el período 2025-2026 no se registran casos y que en 2024-2025 tampoco hubo confirmados, por la vigilancia sostenida. La temporada más crítica fue la de 2023-2024, en sintonía con la situación nacional. "Fue la más fuerte, con más de 500.000 casos notificados en el país y alrededor de 300.000 confirmados. En Jujuy llegamos a 13.000 casos", sostuvo.

Detalló que aquel brote comenzó con casos importados a fines de 2023 y principios de 2024, con un pico entre marzo y abril. "Tuvimos predominio de dengue 2 y mayor incidencia en San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá y la zona del Ramal, especialmente Libertador y San Pedro. El inicio fue puntualmente en la zona de los valles", concluyó.

Vacuna solo para 5 mil personas

VACUNACIÓN | A NIVEL PÚBLICO ESTÁ DISPONIBLE PARA PERSONAS DE 15 A 39 AÑOS.

Mientras la provincia refuerza la vigilancia epidemiológica ante la situación regional, el avance de la vacunación contra el dengue es otra estrategia clave. Roxana Fatum, titular de Inmunizaciones, brindó detalles sobre la campaña en marcha y el alcance de las dosis enviadas por Nación.

"Llegaron 10.000 dosis, pero en realidad son para vacunar a 5.000 personas", explicó. Esto se debe a que el esquema contempla dos aplicaciones por persona, con un intervalo de tres meses. "Vacunamos a 5.000 personas y guardamos las otras 5.000 dosis para asegurar la segunda aplicación. Aparentemente son las únicas que va a enviar Nación", precisó.

El grupo etario al que se apunta es de 15 a 39 años, y la campaña se desarrolla en los departamentos El Carmen, San Pedro, Santa Bárbara y Ledesma. "Ya ha comenzado la aplicación de la primera dosis y en tres meses quienes se vacunaron ahora deberán colocarse la segunda", dijo

En cuanto a la respuesta de la población, Fatum explicó que la adhesión es positiva, aunque con diferencias según la edad. "El año pasado, cuando se vacunó al grupo de 15 a 19 años, hubo mayor reticencia. Ahora, la población un poco más grande es la que más se está acercando", comentó.

Explicó que se trata de una vacuna a virus vivo atenuado que protege contra los cuatro serotipos del dengue. No está indicada para personas mayores de 60 años, debido a la falta de estudios en ese grupo, ni para embarazadas, mujeres en período de lactancia o personas con inmunosupresión. Está autorizada a partir de los 4 años, aunque en la estrategia pública actual prioriza la franja de 15 a 39.

Respecto a la inmunidad, aclaró que no es inmediata. "Después de la aplicación hay un período de latencia de 7 a 10 días en el que no hay respuesta. Luego comienzan a elevarse los anticuerpos, se alcanza una meseta y posteriormente disminuyen, por eso es necesario el refuerzo a los tres meses", explicó. Con la segunda dosis se busca alcanzar un título protector sostenido en el tiempo. "Todavía no se sabe si será necesaria una revacunación en el futuro, porque es una vacuna nueva. Por ahora, el esquema es único", dijo.

DRA ROXANA FATUM

Fatum recordó que el verano pasado fue "bastante tranquilo" en términos epidemiológicos y que este año, hasta el momento, no hay casos confirmados. "Hubo sospechosos, como ocurre siempre con cuadros febriles, pero no hay casos confirmados", dijo.

Para quienes no integran el grupo priorizado por el Estado pero desean vacunarse, la especialista explicó que es posible hacerlo en el ámbito privado con indicación médica. "Primero deben contar con prescripción y orden de colocación. Y la idea es que se aplique en un vacunatorio para que quede registrada en el historial nominal de vacunación", detalló.

A nivel nacional, el 21 de enero el Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de 170.000 dosis a once provincias, entre ellas Jujuy. La vacuna tetravalente Qdenga®, desarrollada por el laboratorio Takeda y aprobada por la Anmat.

La elección de los departamentos priorizados responde al comportamiento histórico de la enfermedad. "El dengue siempre tuvo mayor incidencia en la zona del Ramal, Ramal 1 y Ramal 2. Los grandes brotes se dieron allí", recordó. Si bien en la temporada 2024-2025 hubo circulación en San Salvador de Jujuy y El Carmen, el escenario provincial no alcanzó la magnitud registrada en otras jurisdicciones del país. No obstante, Fatum destacó que la vacunación es una herramienta complementaria y enfatizó en que si tenemos criaderos habrá mosquitos y puede haber dengue, por lo que recordó que es clave el descacharrado permanente.